Do Česka se za měsíc dostalo 21 tun drůbežího masa z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 14 případů

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili 14 případů, kdy bylo do České republiky dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. V pátek to na sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Většinou to byly chlazené produkty. Když testy bakterie zjistily, byly už snězené. Ve dvou případech pak odborníci zjistili salmonelu v mase z Česka.

Praha 12:36 28. 6. 2019 (Aktualizováno: 13:29 28. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít