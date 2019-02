Polské auto vezlo 1,5 tuny nenahlášeného hovězího na kebab. Závadné nebylo, oznámili celníci

Více než 1,5 tuny hovězího masa, které nebylo nahlášeno Státní veterinární správě, našli minulý týden celníci u Křelova na Olomoucku v dodávce s polskou poznávací značkou. Maso bylo určeno k prodeji v Olomouci. Celníci o zásilce informovali Státní veterinární správu. V úterý řekla mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová. Praha 14:15 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Matej Leskovsek | Zdroj: Reuters

Veterináři případ prověřili a závadu nenašli. Polské hovězí maso určené k přípravě kebabu bylo poté předáno odběrateli.

Nenahlášené hovězí maso celníci odhalili při běžných kontrolách. „Vytipovali si ke kontrole dodávkové vozidlo s polskou státní poznávací značkou. Když zkontrolovali nákladový prostor vozidla, našli v něm dva velké umělohmotné boxy, které obsahovaly 1600 kilogramů hovězího masa,“ uvedla Bortlová.

Řidič dodávkového automobilu nebyl podle mluvčí schopen předložit řádně vyplněné průvodní doklady, a celníci navíc zjistili, že přeprava masa nebyla nahlášena inspektorům krajské veterinární správy.

„Není to ojedinělý případ, kdy olomoučtí celníci zjistili nenahlášenou přepravu masa. V období od ledna letošního roku do dnešního dne (úterý – pozn. red.) se jedná o třetí případ a celkem o 2445 kilogramů masa,“ podotkla Bortlová.

Žádná zásadní závada

Podle ředitelky odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Evy Bardoňové polská dodávka převážela polotovar z hovězího masa určený k přípravě kebabu.

„Závada spočívala v tom, že příjemce, ke kterému maso směřovalo, zásilku veterinární správě nenahlásil. Není to povinnost přepravce, ale až toho příjemce,“ upozornila Bardoňová.

Zásilka polotovaru z polského hovězího masa byla po prověření předána příjemci. „Neshledali jsme žádnou zásadní závadu,“ podotkla Bardoňová. Zásilka byla u Křelova zajištěna minulý týden před zavedením mimořádných opatření, která zahrnují kontrolu na bakterie salmonel. Dodávka navíc převážela polotovar z hovězího masa, na který se mimořádná opatření podle Bardoňové nevztahují.

Kromě 50 kilogramů

České úřady se na polské hovězí maso v poslední době více zaměřily. Státní veterinární správa tento týden oznámila, že z Polska bylo do Česka dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Zásilka hovězího masa přišla do České republiky ještě před platností mimořádných opatření.

Hovězí maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. Vyjma 50 kilogramů se už veterinářům podařilo všechno maso dohledat.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se údajně na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjely nemocné krávy, odebrali čeští veterináři 198 vzorků masa, k neděli jich bylo vyšetřeno 114, z toho byl jeden pozitivní. Kvůli němu poté Česká republika zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel.

Deset míst na Moravě

V Lomnici nad Lužnicí prodal 564 kilogramů masa ze „salmonelové“ šarže z Polska podnik Agro-CB, sdělil v úterý mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Maso zakoupené od 13. února je možné vrátit. Dalších 372 kilogramů masa putovalo do deseti firem v Jihomoravském a Zlínském kraji, nejvíc do prodejny Napajedla v Napajedlech (170 kg), kde je také možné maso vracet. Dále pak například do restaurace a kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Většina masa je podle mluvčího nejspíš zpracovaná a snědená.

Veterináři ve čtvrtek oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie.

Ze skladu firmy Alda Foods v okrese Praha-západ odešlo nejvíc masa právě do Lomnice nad Lužnicí. Michal Kurtin v Kunovicích ve Zlínském kraji přijal zásilku 550 kilogramů masa, 178 kilogramů bylo ve firmě ve skladu pozastaveno. Podle Vorlíčka bude zničeno v asanačním podniku. Dalších 372 kilogramů rozeslal do deseti podniků na Zlínsku a jižní Moravě.

Kromě Svatibořic šlo přes devět kilogramů do sklepa Skalák ve Skalce u Ježova, přes 21 kilogramů do firmy Transroll v Lednici, skoro 11 kilogramů do hotelu Rozkvět ve Veselí nad Moravou, přes 28 kilogramů do Krystalu v Hodoníně, přes dva kilogramy do restaurace U Kalendů ve Strážnici, přes deset kilogramů do podniku U Kačera v Hodoníně, přes šest kilogramů do Astorie ve Veselí nad Moravou, přes 11 kilogramů do Koruny Kroměříž a přes 170 kilogramů do prodejny v Napajedlech.

V Lomnici o firmě neví

Přes 50 kilogramů pak odešlo ze skladu Alda Foods, ale maso bylo přidané do jiné šarže. Do MD Maso v Klecanech u Prahy tak odešlo 54 kilogramů a do firmy S.V.G ve Strakonicích přes 90 kilogramů, zda šlo o finální příjemce, ještě veterináři prověřují.

Firma Agro-CB má v Lomnici nad Lužnicí pronajaté prostory v Nádražní ulici, kde zpracovává maso. Na místě to řekla jedna z obyvatelek domu. V domě je i prodejna masa, podle místních obyvatel už několik let nefunguje. Kovová roleta byla v úterý stažená, na dveřích cedule s nápisem 25. 2. – 8. 3. dovolená.

„O firmě nevím nic, nejsou vůbec v Lomnici přihlášeni ke svozu komunálního odpadu. Zjišťoval jsem u obvodního lékaře, jestli už se v Lomnici projevila salmonela, a nepotvrdil mi to, řekl, že žádná salmonelóza tady ještě nebyla potvrzena,“ řekl v úterý starosta Lomnice nad Lužnicí Petr Baštýř (Spolek pro zdravou Lomnici).