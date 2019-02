Salmonela, technická sůl i dřevitá hmota. Maso není první polská závadná potravina v Česku

Tři sta kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, kde mělo docházet k porážení a zpracování masa z nemocných krav, se dostalo do České republiky. V pátek to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Nejde ale o první problém s polskými potravinami, který se v České republice objevil. Podívejte se na jejich přehled. Praha 17:40 1. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejde ale o první problém s polskými potravinami, který se v České republice objevil (ilustrační foto) | Foto: Matej Leskovsek | Zdroj: Reuters

Sérii zpráv o problematické kvalitě polských potravin zahájila v roce 2012 takzvaná solná aféra. Firmy zapletené v Polsku do tohoto skandálu prodávaly technickou sůl označenou za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Z těchto výroben se mohla dostat do obchodů v Polsku a zřejmě i do zahraničí.

V roce 2013 se na českém trhu objevilo koňské výsekové maso z Polska obsahující analgetikum fenylbutazon, které se nesmí dávat zvířatům určeným k lidské stravě. Státní zemědělská a potravinářská inspekce také zakázala prodej polských kvašených okurek a kysaného zelí, které obsahovaly zakázanou kyselinu mravenčí. Problémy byly v České republice i s polským kakaem, které ve skutečnosti obsahovalo pouze 80 procent kakaa a zbytek tvořila dřevitá hmota z drcených kakaových slupek.

V minulosti také veterináři opakovaně našli salmonelu v kuřecím, v krůtím i vepřovém mase dovezeném z Polska. Asi největší případ z posledních let se týkal vajec - v říjnu 2016 zakázala Státní veterinární správa na základě zprávy z evropského systému rychlého varování RASFF prodej 3,5 milionu polských vajec, které mohly obsahovat bakterie salmonelózy.

V únoru 2017 vyvolala pozornost zpráva veterinární správy o tom, že v Jablonci nad Nisou prodala jedna z firem zhruba 1,9 tuny kuřecího masa, které obsahovalo i bakterie salmonelózy. Celkem do Česka přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, část veterináři stáhli, část šla do odpadu při úpravě. O měsíc později inspekce varovala spotřebitele, aby nejedli půlkilogramový mix polského mletého masa, který také obsahoval bakterie salmonely. Inspekce vložila informaci do RASFF.

Jablka a jed ve vejcích

Během roku 2017 i loni se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny, ve kterých zjistila inspekce nadlimitní množství pesticidů.

V srpnu 2017 vypukl skandál s jedem ve vejcích. Na trhu v několika zemích Evropy včetně České republiky a Slovenska se objevily miliony vajec a výrobků z nich obsahujících fipronil. V Česku pocházela podle veterinářů vejce s jedem z různých chovů z Polska. Také na Slovensko byla dodána z Polska vejce kontaminována fipronilem.

Loni v lednu podle polské televize TVN24 policie v regionu Podlesí na severovýchodě Polska náhodně objevila jatka, kde se porážela nemocná zvířata. Prokurátor, který případ vyšetřoval, uvedl, že maso z tohoto podniku „se dostalo na území celého státu i do zahraničí“. Jeho majitelé byli propuštěni na svobodu na kauci a jejich jatka nadále fungují.

Nyní je Polsko terčem zájmu opět kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Podle čtvrtečního prohlášení hlavního veterináře Pawla Niemczuka Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, mezi nimiž je i Slovensko, které podle posledních zpráv dovezlo až 600 kilogramů problematického masa. V pátek Evropská komise uvedla, že se maso z problematických jatek dostalo do 14 zemí včetně Polska. V pátek český ministr zemědělství Miroslav Tomana (za ČSSD) oznámil, že asi 300 kilogramů masa z problematických polských jatek bylo přivezeno i do České republiky. Niemczuk přitom ve čtvrtek prohlásil, že se maso do Česka nedostalo.