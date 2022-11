Generál Šedivý: Intenzita útoků Ruska je nebezpečná. Musíme zvýšit ochranu spojenců

Intenzita útoků Ruska raketami různého typu na území Ukrajiny je nebezpečná. V rozhovoru pro Radiožurnál to ve středu řekl bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, generál Jiří Šedivý. Mluvil o dopadu ruské rakety na území Polska. „Může se do budoucna stát, že se něco podobného bude opakovat, a proto se musí přijmout nějaká radikálnější řešení pro ochranu spojenců v této části aliance,“ dodal. Praha 12:01 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Šedivý | Zdroj: Profimedia

Nejdůležitější je zachovat klid, počkat na další informace a vyhodnotit fakta, uvedl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podepsal byste takový přístup, pane generále?

Ano. Je potřeba být ve vyšetřování incidentu velmi opatrný, nevyhlašovat různá stanoviska zejména vysokými představiteli různých států a už teď dělat soudy. Ostatně už včera večer byli Poláci velmi opatrní ve vyjadřování se na adresu Ruska. Dnešní vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena ukazuje zcela zřetelně, že asi pravděpodobně nešlo o přímý útok nebo lépe řečeno ani o raketu vypálenou z ruského území na území Polska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s bývalým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, generálem Jiřím Šedivým

Biden prohlásil, že vzhledem k trajektorii střely je nepravděpodobné, že by raketa byla odpálena z Ruska. Existuje nějaká technická možnost, jak to ověřit?

Další vyjádření mluví o tom, že Severoatlantická aliance svými prostředky monitorovala situaci nad Ukrajinou a o této raketě věděla. NATO má své prostředky průzkumu, které se v tomto prostoru používají už delší dobu.

Jenom bych připomněl například letadla, která jsou známá pod názvem AWACS, která monitorují vzdušný prostor. A jsou poměrně přesná. Ukrajinci dostávají z těchto letadel také své informace.

Myslím, že vyhodnocení, které se provádí, bude ještě nějakou dobu trvat, ale předběžné informace, které byly předány už teď do veřejného prostoru, ukazují na to, že asi pravděpodobně skutečně nešlo o cílený útok ruské rakety nebo Ruska jako agresora vůči Ukrajině, ale že šlo o nešťastnou náhodu.

Být opatrní a vyčkat

Připouštíte, že je možné i to, co píše agentura AP, tedy že podle jejich předběžných zjištění vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly, když mířily na přilétající ruskou střelu.

Možné to je, dokonce asi i pravděpodobné vzhledem k tomu, jak se vyjadřují ti, kteří k tomu mají nejblíž, a to jsou Poláci a Američané. Takže myslím si, že i my bychom měli být, jak řekl pan generál Řehka, opatrní a vyčkat, jak se provede vyšetřování přímo na místě, jaké závěry se učiní porovnáváním zjištěných informací z různých prostředků technického průzkumu, který se zpravidla provádí v tomto případě velmi detailní. A potom teprve učinit nějaké závěry.

Co je ale nebezpečné, je to, že intenzita útoků Ruska raketovými prostředky a raketami různého typu na území Ukrajiny je velmi intenzivní. A může se stát i do budoucna, že se něco podobného bude opakovat. Proto se musí přijmout podle mě, a to také Severoatlantická aliance provede, nějaká radikálnější řešení pro ochranu spojenců v této části aliance.

Podobně na tu situaci reagoval i bývalý druhý muž Severoatlantické aliance, generál Petr Pavel, který kandiduje na prezidenta. Mluvil o tom, že je potřeba přijmout preventivní vojenská opatření, nejenom v Polsku, ale i v dalších okolních státech. Jakou by měla mít podobu?

Jsou dvě věci. První věc je, že se musí zvýšit hustota použití protiraketových a protileteckých systémů. Tyto systémy jsou v oblasti rozmístěny, ale jak je vidět, je potřeba ještě zvýšit počet například odpalovací zařízení, které mohou reagovat.

Je potřeba rovněž použít systémy, které mají nižší taktický dolet, protože i ty je nezbytně nutné používat k obraně toho bližšího území, které sousedí s Ukrajinou. To bude pravděpodobně jedním z kroků.

A je také potřeba, aby Ukrajinci nedávali takové informace, které jsou ještě neověřené. Reaguji na to, co řekl prezident Volodymyr Zelenskyj, ačkoliv chápu jeho pozici, on přímo označil Rusko v tomto případě za agresora, který zaútočil na polské území. A to si myslím, že není úplně správné, protože zavedl tu diskusi někam úplně jinam.

Ruské rakety spadly do Lublinského vojvodství v Polsku u hranice s Ukrajinou. Premiér Morawiecki svolal krizový štáb. Zveřejnila Trucha. pic.twitter.com/yOKVnOBQJW — Martin Dorazín (@mdorazin) November 15, 2022