Prezident Zeman jedná na Hradě s polským prezidentem Dudou. Účastní se i Mynář a Jindrák

Prezident Miloš Zeman jedná na Pražském hradě s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Tématem schůzky, o kterou požádala polská strana, by měly být především evropské záležitosti. Jednání by mělo trvat asi hodinu a půl. Vzhledem k epidemickým opatřením jde o jednu z mála letošních návštěv zahraničních představitelů v Česku. Praha 15:28 9. prosince 2020

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se setkání z české strany účastní například kancléř Vratislav Mynář nebo ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák.

Polsko nyní předsedá zemím Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Setkání obou prezidentů se koná den před jednáním evropského summitu, který se bude zabývat unijním rozpočtem na příští rok. Polsku spolu s Maďarskem se nelíbí podmínka, aby čerpání peněz bylo spojeno s kvalitou právního státu přijímající země. Zeman s Dudou se tak nepochybně tomuto tématu budou věnovat.

Prezidenti by mohli mluvit i o dalších evropských tématech včetně aktuální pandemické situace, jednat by mohli i o bilaterálních záležitostech. Tématem by mohl být i summit hlav států Visegrádu, který se měl konat letos na podzim. Kvůli pandemii byl odložen na počátek příštího roku, uskutečnit by se mohl v únoru či v březnu.

Zeman se s polským prezidentem dnes setkal poprvé po jeho letním znovuzvolení do úřadu. V červenci mu v blahopřejném dopise napsal, že věří v rozvíjení česko-polské spolupráce na mezinárodní úrovni.

Během Dudova předchozího volebního období se setkali několikrát. Naposledy se viděli loni v listopadu v Berlíně při oslavách pádu berlínské zdi. Loni v říjnu se také Duda zúčastnil schůzky prezidentů V4 na zámku v Lánech.

Kvůli pandemii jsou schůzky se zahraničními státníky letos velmi sporadické. Do České republiky tak letos například přijel jen slovenský premiér Igor Matovič, který do Prahy přicestoval na začátku června. Ve stejný měsíc Českou republiku navštívil i předseda slovenské Národní rady Boris Kollár.

V srpnu se pak s předními českými politiky setkal americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Premiér Andrej Babiš (ANO) také jednal v Liberci s premiérem německé spolkové země Sasko Michaelem Kretschmerem a se svými protějšky se potkává i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Čeští politici v posledních měsících nejezdí ani na mnoho zahraničních cest. Nejvýraznější byla návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wanu, kterou doprovázela mimořádná epidemická opatření. Babiš navštěvuje unijní summity v Bruselu.

