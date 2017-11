Bývalý šéf Severočechů má za pomluvu zaplatit 300tisícovou pokutou, s trestem nesouhlasí

Pokutou ve výši 300 tisíc korun potrestal mostecký okresní soud podnikatele a zakladatele hnutí Severočeši.cz Jiřího Zelenku za výrok, ve kterém naznačil, že náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová uplácí zdejší zastupitele. Proti sankci podal odpor, a případ tak soud projedná v hlavním líčení, informuje server Lidovky.cz. Most 8:09 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel a zakladatel hnutí Severočeši.cz Jiří Zelenka | Foto: Filip Jandourek

Zelenka předloni označil Peštovou za hlavního viníka rozpadu koalice Severočechů, ANO a KSČM na mosteckém magistrátu. V minulosti uvedl, že o vývoji informoval ministra Richarda Brabce (ANO).

„Řekl jsem mu, Berenika Peštová uplácí zastupitele, zastav to, máš do pátku čas. Jestli ne, tak bude problém, protože to zveřejním. Tři dny předem věděl pan ministr Brabec, že Berenika Peštová uplácí. Neudělal s tím nic, naopak jim to schválil,“ řekl Zelenka.

Na policii se přitom původně po pádu koalice obrátil Zelenka kvůli podezření z korupce. Předložil nahrávku, která zachycuje nabídky trojice zastupitelů za ANO, Mostečany Mostu a komunisty, jak nabízejí například byt jednomu zastupiteli Severočechů. Tento případ ale policie odložila.

Zelenku nakonec obvinili a soud ho podle serveru potrestal pokutou. Zelenka s ní nesouhlasí, případ tak soud projedná ve standardním hlavním líčení. „V celém spise jsou uvedené nepravdy. Někdo je složil tak, aby zřejmě někdo takto rozhodl. Jinak si nedokážu představit, že by někdo takhle hloupě rozhodl,“ sdělil serveru podnikatel.

Zelenka hnutí, které zakládal, už opustil. Po vypuknutí kauzy se vzdal i mandátu zastupitele Mostu. Severočeši, kteří byli dlouhé měsíce rozdělení na dva tábory, se v uplynulých měsících znovu spojili.

Zelenkovi blízcí založili už loni na konci roku nové hnutí Severní Čechy. Jeho předsedou je náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol, místopředsedou pak primátor Jan Paparega. Oba dříve kandidovali za Severočechy.

Toto hnutí má sídlo v ulici Jakuba Arbesa v Mostě, dům podle katastru nemovitostí patří Svěřenskému fondu Jiřího Zelenky.