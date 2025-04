Konec Cti a slávy Sovětské armádě. V Litoměřicích odstraní kontroverzní pomník

Diskutovaný pomník nazvaný Čest a sláva Sovětské armádě v Jiráskových sadech v Litoměřicích by se měla do 19. června přesunout. Zastupitelé tím ve čtvrtek pověřili městskou radu. Místostarosta Jiří Adámek (ANO) řekl Českému rozhlasu, že socha sovětského vojáka bude umístěna na deponii v areálu bývalých kasáren. Litoměřice 12:11 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za odstranění pomníku lidé několikrát demonstrovali (ilustrační foto) | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Podstavec se bude zřejmě muset po přesunu pomníku zbourat. „Určitě nepůjde převážet,“ míní Adámek.

„Mezitím ve druhé polovině roku tak, jak schválilo zastupitelstvo, by měla proběhnout soutěž. Pak uvidíme, co by to mohlo nahradit,“ řekl místostarosta, který se hlasování zdržel. „Mně trochu vadí, že diskuse směřuje spíš k tomu odstranění, než k tomu, co by tam mělo vzniknout,“ řekl.

Z architektonické soutěže podle Adámka mohl vzejít také návrh, který by počítal v nějaké formě se zachováním pomníku. „Ale některým zastupitelům došla trpělivost a chtějí mít tuto záležitost vyřešenou,“ doplnil Adámek.

Na tom, zda by měla být socha v parku zachována, se neshodne podle opozičního zastupitele Dominika Hanka (SPD) ani veřejnost. „K této věci byly vypsány dvě petice. Jedna o zachování a jedna o odstranění a musím říct, že ta o zachování měla dvojnásobek nebo trojnásobek podpisů,“ řekl.

Přítomní občané však po schválení přesunu sochy tleskali. Filip Hrbek (ODS), který přesun sochy navrhl, řekl, že je socha součástí normalizačního umění a je historicky nevýznamná.

Pomník vztyčili v 70. letech. Za odstranění pomníku v Litoměřicích lidé několikrát demonstrovali. Vznikla kvůli tomu i občanská iniciativa.

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu přibylo v Česku případů poškozování podobných památníků i diskusí o jejich odstranění.

V Litoměřicích někdo v říjnu 2022 čelo podstavce upravil do podoby pračky a na tělo sochy namaloval pás červené barvy. Podobnou sochu už odstranili například v Jaroměři na Náchodsku nebo v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.