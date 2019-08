Aktivista, který ‚chrání‘ Koněvovu sochu: Plachtu klidně znovu strhnu, od radnice je to provokace

Na Praze 6 ‚zuří bitva o Koněva‘. Pomník sovětského maršála, který se podílel na osvobozování Evropy, ale i na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa se radnice Prahy 6 rozhodla zakrýt plachtou. Aktivista Jiří Černohorský se ale rozhodnul pomník na vlastní pěst opět odhalit, jak uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:43 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Černohorský, který odstranil plachtu zakrývající pomník maršála Koněva | Foto: Repro DVTV

V pátek po poledni jste strhnul plachtu, kterou na sochu maršála Koněva nechala nainstalovat radnice Prahy 6. Co vás k tomu vedlo? Jakou jste měl motivaci?

Nestrhl jsem ji, ale slušně a jednoduchým způsobem jsem ji odstranil. Není poškozená, jen jsem všechny řemínky či rychlopásky, které ji držely, nožem rozříznul.

Nerozumím tomu, jak je možné, že sochu maršála Koněva někdo bez problému poleje barvou, napíše tam nápisy a poničí sochu, aniž by k tomu měl právo. Jde o zneuctění památky člověka, který osvobodil Evropu a Československo.

Nepopírám, že se zúčastnil potlačení povstání v Maďarsku 1956 nebo invaze do Československa v roce 1968. Tvrdím ale jednu věc: tento člověk a vojáci Rudé armády, kteří položili životy za naši zem, za náš domov, si nezaslouží, aby nějaký – abych byl slušný – hlupák pan starosta Prahy 6 bez problémů nechal tuto sochu poničit, zničit.

Nikoho to netrápilo, policie tady nebyla, ale když to následně můj kamarád čistil, tak tu městská policie byla. Vím o tom, že tomu tady někdo z TOP 09 asistoval.

Spíš než na to jsem se ptal, proč jste tu plachtu strhl? Radnice jí přeci použila, aby ji před dalšími útoky ochránila…

Já vím, co mi chcete říct. To, co proklamuje radnice, je bohapustá provokace. Touhle plachtičkou ničemu nezabrání. Kdo by chtěl pomník znovu poničit, tak k němu měl úplně bez problémů přístup. Může to udělat ještě lépe, protože tu je lešení. Vyleze si po lešení a sochu může polít od vrchu až dolů.

Takže udělá to samé co vy. Strhne plachtu?

Nemusí ji ani strhnout, klidně jí tam nechá. Protože za plachtou ten šmejd nebude vidět. Tím, co jsem udělal, jsem sochu před dalšími vandaly ochránil. Co deklamuje starosta, je bohapustá lež, je to jeho výmysl.

Pan starosta má na čele vlajku Evropské unie s těmi hvězdami, je mu to úplně ukradené a bude prohlašovat to stejné, jako všichni ostatní. Že tu sochu teď ochránil. Ochránil leda velký kulový, protože podle mě napomohl tomu, aby jakýkoliv vandal mohl přijít, a protože nebude za plachtou vidět, tak si toho nevšimne ani naše slavná policie.

‚Vyleze tam každý mladý šmejd‘

Když jste tu plachtu strhnul, tak jste přeci dalšímu poškozování pomníku nezabránil. Vždy když předtím někdo sochu barvou polil, tak tam žádná plachta nebyla. Klidně to udělal v noci, když tam nikdo nebyl…

A teď na ně bude vidět o to méně. Ať si radnice klidně z rozpočtu zaplatí dva strážníky, kteří tady budou každý večer stát.

Nenapadlo vás například domluvit se s radnicí na nějakém kompromisu, než jste přistoupil k takhle radikálnímu řešení?

Ne. Proč bych se měl radit s nějakou radnicí? Ohledně čeho? Je to veřejné prostranství? Je. Mně se nelíbí, co s tím dělají, tak jsem to dal jasně najevo. Nezakrývat sochu maršála Koněva, ale ochránit ji. Tímhle způsobem ji ale neochrání. Jestliže jsem tam vylezl já, tak tam vyleze každý mladý šmejd, který je zmanipulovaný a myslí si, že tu Rusové vše vyvraždili.

Nepřijde vám, že když Praha 6 chtěla plachtou chránit Koněvovu sochu před vandaly, tak je absurdní, že první věc, co se stala, byla, že se na ní vrhnul další „vandal“ a strhnul jí?

Nepřijde mi to absurdní. Plachta by nic neochránila, byl tam volný průchod. Stačilo přeříznout provázek a byl jsem vevnitř. Naopak si myslím, že tím, co starosta udělal, vandalismu pomohl.

Jak moc důsledný ve strhávání plachty chcete do budoucna být?

Nevím, co teď bude následovat.

Praha 6 tam tu plachtu bude pravděpodobně nadále vracet…

Tak jí znova strhnu.

A takhle to bude pokračovat?

Mně je to jedno. Pokud budu mít tu možnost, tak to udělám. Myslím si, že budu mít následovníky, kteří to udělají a na nějakého Černohorského nebudou čekat. Já jim jen dal příklad.

Volební propadák

Máte na to nějakou organizaci nebo spolek?

Ano, můj spolek dokonce i BIS označila za předsudečně nenávistný, jak vymyslel ministr Hamáček. Spolek se jmenuje Čest, svoboda, respekt a já jsem samozřejmě jeho předseda.

Máte s tím uskupením politické ambice?

Kandidoval jsem do Evropského parlamentu a byl to mírným slovem propadák, ale to se nedá nic dělat. Měl jsem něco v plánu, chtěl jsem lidem ukázat příklad. Že se to nepovedlo, nepláču nad tím. Přijímám to jako chlap, jako každou prohru v životě.

Snažil jsem se o politickou cestu a ukázat lidem, že jsou dnes volby obyčejným podvodem, že je zdejší rádoby zastupitelská demokracie podvod, nemáte šanci cokoliv ovlivnit. Žádnou demokracii tady nemáme.

Zníte tak, že vám přijde jako byste byl obětí nějakého příkoří nebo volebního podvodu. S Aliancí národních sil jste získali 1971 hlasů, což odpovídá 0,08 %. Třeba byste mluvil jinak, kdyby se vám ve volbách vedlo aspoň o trochu lépe.

Je to všechno zmanipulované. Při sčítání hlasů v roce 2017 měla TOP 09 4,7 % a nějakým zázrakem se na posledních chvíli dostala přes pětiprocentní hranici, tak tomu nevěřím. Jsme jedinou členskou zemí Evropské unie, která volí dva dny, a výsledky byly zveřejněny za dalších 26 hodin od sečtení, tak o jaké transparentnosti se bavíme?

Takže v ostatních členských zemích jsou jednodenní volby a vše je v pořádku, jen u nás je podle vás vše zmanipulované?

Ale to vůbec ne, v zahraničí si to také můžou zmanipulovat, jak chtějí.

Ale zpět k pomníku maršála Koněva. Pořád tam stojíte a „hlídkujete“?

Ano, a jsem odhodlaný. Pokud sem někdo přijede a znovu to zakryje, tak to strhnu.