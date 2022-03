Nejezděte pomáhat na hranice. Je třeba přes ně dostat velké nákladní konvoje, vyzývá hejtman Netolický

Kvůli ruské invazi uprchlo z Ukrajiny podle údajů OSN už více než milion obyvatel a hrozí tak největší uprchlická krize v tomto století. Nadpoloviční většina uprchlíků zamířila do Polska, desetitisíce jsou už ale také v Česku. „Jsou to stovky lidí, kteří teď čekají na vyřízení formalit jen v rámci Pardubického kraje. Je to na hraně kapacit,“ uvedl pro Český rozhlas Plus hejtman Martin Netolický (ČSSD). Praha 23:12 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) | Foto: 'PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Oceňuje přitom vyhlášení nouzového stavu, který vláda vyhlásila od pátku 4. března. Usnadní prý nákup zdravotnického materiálu a techniky pro ošetřování polytraumat a válečných zranění, které by se jinak musely soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách.

Netolický doporučuje lidem, aby nejezdili na ukrajinské hranice pomáhat na vlastní pěst.„Není tam žádné zázemí pro takovou pomoc a opravdu je potřeba tu živelnost dostat do nějakého organizačního rámce,“ zdůrazňuje s tím, že jen tak může být pomoc efektivní a okamžitá.

„Není možné, aby na hranice vyjížděl každý, kdo cokoli sesbíral. To se dělo možná počátkem krize minulý týden, ale teď je to třeba dělat prostřednictvím velkých nákladních konvojů a to nemůže dělat každý. Je třeba kamiony naložit a dostat přes hranice, protože tam je ta pomoc třeba,“ zdůrazňuje.

Ubytování je zajištěné

Pro uprchlíky, kteří přijedou do Čech, je prý v každém krajském městě zřízeno takzvané KACPU, tedy Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Zde se lidé setkají s nejdůležitějšími úřady, aby vyřídili formality například s cizineckou policií. Hasiči pak mají na starost humanitární část, tedy koordinaci dopravy a ubytování.

Toho ovšem využívají jen jednotky lidí, většina má ubytování domluvené. Kraj zároveň pracuje na úpravách některých svých prázdných objektů pro nouzové ubytování. V případě, že bude konflikt trvat déle, ale může dojít i na nabídky pomoci ze strany veřejnosti.

„Je to taková pyramida, že nejprve se zaplní zařízení státu, potom například rekreační zařízení policie nebo hasičů. Následně to s vysokou pravděpodobností budou penziony a ubytovny a teprve pak budou využívání nabídky ze strany soukromníků,“ vysvětluje.

„Tady snad každý vidí, že se jedná o kulturně blízkou zemi, která je v obrovských obtížích.“ Martin Netolický

Netolický se zároveň vymezuje vůči populistickým politikům, kteří v minulosti odmítali uprchlíky.

„Tady snad každý vidí, že se jedná o kulturně blízkou zemi, která je v obrovských obtížích, které si nikdo z nás nedovede představit. Bezprostředně po přepadení Ukrajiny Ruskem jsem sice slyšel izolované extremistické názory dokonce i u lidí, u kterých mě to mrzelo, ale ono to ustalo. Agresor je zcela zřejmý a mám pocit, že národ je sjednocený,“ uzavírá.

