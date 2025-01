Pomoc po povodních pokračuje. Někteří architekti nabízí své služby zdarma nebo za náklady

Devadesát architektů nabízí na stránkách profesní komory bezplatnou pomoc s obnovou bydlení po povodních. Jen v Moravskoslezském kraji v září voda zničila stovky domů. Nabídku od České komory architektů využili i manželé Häuserovi z Opavy. Voda jim zničila celé obytné přízemí. Opava 12:16 18. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká komora architektů nabízí bezplatnou pomoc s obnovou po povodních | Zdroj: Archiv Radka Häusera

Radek Häuser z Opavy se s rodinou po povodních musel rozhodnout, jak opravit dům. Dozvěděl se o Architektech pro bono a vybral si architektku Zuzanu Sýkorovou. „Nic jsem nečekal, ale jednání bylo velmi vstřícné a do dvou dnů byla u nás,“ říká.

Architektka hned začala pro Häuserovy organizovat postup prací. „Architekt není jen o tom návrhu, ale spolupracuje s mnoha profesemi. Má všeobecné povědomí a umí ty lidi správně nasměřovat,“ říká architektka Sýkorová.

Häuserovým se ulevilo a už si dovedou představit, co je čeká. „Chtěli jsme dělat novou koupelnu tak do pěti let, tak teď děláme všechno včetně koupelny, kuchyně a těch obývacích prostor,“ dodává Häuser.

„Myslím, že do konce tohoto roku by mohli bydlet,“ odhaduje Zuzana Sýkorová.

Úpravy domu promýšlejí tak, aby byl lépe připravený na možnou další velkou vodu. Blízko řeky Opavice prý nemá smysl stavět valy. „Smiřme se s tím, že jednou za čas tady ta voda může být a nechme ji protéct, nebraňme jí žádnou konstrukcí, aby byla rychle pryč,“ vysvětluje architektka.

Architektonickou první pomoc spustil Lukáš Janáč z České komory architektů. Má zkušenost s tornádem na jižní Moravě, tak hned věděl, co poškozené rodiny potřebují. „Většina těch poškozených neplánovala, že bude něco opravovat nebo dokonce stavět. A to je extrémně náročný proces finančně i emočně. Je proto důležité tam toho architekta mít. Ale jako ho najít a jak si získat důvěru? Proto je tady ten seznam těch, co chtějí pomáhat,“ vysvětluje Janáč.

Pomoc na stránkách profesní komory nabízí devadesát architektů z celého Česka. Jsou připravení projektovat celou obnovu domu nebo třeba i jen si popovídat po telefonu a poradit vytopené rodině, co má dělat.