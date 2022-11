Většina Čechů není spokojena se státní pomocí s dopady energetické krize. Odmítá ale větší podporu

Většina Čechů hodnotí pomoc státu se zvládáním dopadů energetické krize jako nedostatečnou. V průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas tak odpovídalo téměř 70 procent respondentů. Sociologové se na to ptali na začátku tohoto týdne víc než tisícovky lidí. Jen čtvrtina dotazovaných si naopak myslí, že pomoc od státu dostatečná je. Praha 6:00 3. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jen opatření, která se týkají energetické krize, vyčíslil premiér na zhruba 200 miliard korun, navíc si na ně musí stát půjčit (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Myslím si, že stát dělá, co může za současný situace, kdy zdědil po předchozí vládě neutěšenou situaci, tak nemůže dělat víc.“ Stejný názor jako muž z Prahy má podle průzkumu Medianu 25 procent dotázaných.

„Určitě by bylo vhodný cílit na určité skupiny, ale je to náročné a povede to k diskusím a neshodám.“ A podobně jako oslovený muž si dvě třetiny lidí myslí, že by měla být pomoc od státu víc zaměřená na ohrožené skupiny.

„Spolupracujeme s řadou neziskových organizací. A vím, jaký mají potom problém identifikovat toho potřebného a jak zabezpečit, aby to dostal opravdu ten potřebný,“ říká Radiožurnálu ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Podle premiéra Petra Fialy z ODS je ale současná pomoc účinná a zároveň taková, jakou si může dovolit státní rozpočet.

„Je tu jasně zastropovaná cena pro elektřinu a plyn a nepochybně to pomůže všem domácnostem, ale pomůže to také malým a středním podnikům a veřejným institucím. Pak jsou tu další opatření, která pomáhají těm, pro které to zastropování cen nemusí být dostatečné. To je například příspěvek na bydlení. Samozřejmě těch sociálních dávek, o které můžou lidi požádat, je víc,“ vysvětluje premiér.

Jen opatření, která se týkají energetické krize, vyčíslil premiér na zhruba 200 miliard korun, navíc si na ně musí stát půjčit.

I když většina lidí považuje pomoc vlády za nedostatečnou, téměř polovina - konkrétně 48 procent dotázaných - odmítá další pomoc na úkor vyššího zadlužení státu. Naopak pro silnější podporu a vyšší schodek by bylo 41 procent.

„Mezi těmi, kteří by byli pro to, aby se více penězi podpořili čeští občané, ale zadlužoval se stát, tak by byli především voliči SPD - v 59 procentech případů, voliči ČSSD v 57 procentech případů a voliči ANO by byli v 56 procentech případů pro tuto strategii,“ vypočítává ředitel Medianu Přemysl Čech.

V příštím roce vláda počítá se schodkem rozpočtu 295 miliard korun. Proti podporám, které by způsobily další zadlužování země, jsou podle Čecha voliči vládní koalice, studenti a lidé s vysokoškolským vzděláním.