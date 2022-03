Ruská klientela se do Varů jen tak nevrátí, říká hejtman Kulhánek. Na uprchlíky se připravují

Ve všech krajích v Česku vzniknou do několika dnů asistenční centra na pomoc Ukrajincům. Uprchlíci se v nich po příjezdu do země zaregistrují a získají ubytování a další humanitární pomoc. Po jednání Ústředního krizového štábu to oznámil jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Jak se na uprchlickou vlnu připravují v Karlovarském kraji, přibližuje hejtman Petr Kulhánek.

Praha 12:43 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít