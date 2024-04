Pomohou odhalit milionovou krádež? Sokolové získali dokumenty o uzavřených úvěrových smlouvách

Policie už více než dva měsíce řeší případ podvodu v České obci sokolské (ČOS), kterou asistentka někdejší starostky spolku Eliška C. okradla o 46 milionů korun. Sokolové ale vše nenechávají jen na kriminalistech a sami pátrají, jak přesně k podvodu došlo. Pomoci jim má audit i dokumentace k úvěrovým smlouvám, kterou spolek nově získal od banky a kterou se zabývají jeho právníci, říká pro server iROZHLAS.cz pověřený šéf ČOS Martin Chlumský. Původní zpráva Praha 7:00 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo Sokola | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od začátku vyšetřování podvodu v České obci sokolské (ČOS), kdy asistentka starostky vyvedla ze spolku na 46 milionů korun, uplynuly více než dva měsíce. Vyšetřování policie stále probíhá a kriminalisté nechtějí komentovat ani to, zda podezírají v kauze kromě asistentky ještě někoho jiného.

Mluvčí Jan Daněk pouze stručně uvedl, že se policii podařilo zajistit movitý majetek po zesnulé asistentce, jehož hodnotu ale zatím nezná. „V případě prokázání, že majetek pochází z trestné činnosti, může být výtěžek z jeho prodeje použit pro potřeby náhrady škody,“ uvádí mluvčí.

I proto se sokolové – podle jejich pověřeného šéfa Martina Chlumského – už přihlásili do dědického řízení a přistoupili i k personálním opatřením. Na začátku března svolali zasedání výboru, který rozhodoval o důvěře v jednotlivé členy předsednictva. Na něm rezignovala někdejší starostka České obce sokolské Hana Moučková a také Boris Uhlíř, kterému výbor vyslovil nedůvěru.

Otazníky stále visí nad jednatelem Sokola Josefem Těšitelem, kterého tělovýchovné jednoty vyzývají v souvislosti s kauzou také k rezignaci. „Všichni členové s výjimkou jednoho, který následně rezignoval, důvěru výboru získali. To jsem považoval za dostatečné pro to, aby bratr jednatel pokračoval. Ale výzvy na odstoupení se dotýkají vždy konkrétního činovníka. Je tedy na něm, jak se rozhodne,“ vysvětlil Chlumský.

Odkud mizely peníze? Podle pověřeného šéfa České obce sokolské (ČOS), místopředsedy Martina Chlumského, nepocházejí ukradené peníze z žádných dotací. Zdroje jsou podle dosavadního šetření sokolů tři: Úvěrové smlouvy: asistentka Eliška C. měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun

asistentka Eliška C. měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun Jistina za nájem Tyršova domu: zhruba 3,5 milionu korun vyvedla Eliška C. také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu

zhruba 3,5 milionu korun vyvedla Eliška C. také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu Rozpočtová rezerva: posledních zhruba 6 milionů korun asistentka ukradla také z účtu, kde měla ČOS rozpočtovou rezervu

Server iROZHLAS.cz se snažil s jednatelem ČOS spojit, ani po opakovaných telefonátech se to ale nepodařilo.

Pověřený šéf sokolů Chlumský upozornil také na zavedená technická opatření, která mají opakování podvodu zabránit. „Přenastavili jsme přístupová oprávnění k bankovním účtům a v příštím týdnu bychom už měli mít i interní dohledový systém nad platebními příkazy, který jsme na základě těchto událostí implementovali,“ popisuje provedené změny místopředseda.

Nastavování dalších opatření podle něj komplikuje fakt, že stejně jako veřejnost, ani sokolové doteď přesně nevědí, jak k vyvádění peněz docházelo. „Vyčkáváme, co nám policie sdělí. Předpokládáme, že to je předmětem jejího vyšetřování,“ říká.

Dokumenty od banky

I přesto podle něj existuje možnost, jak mohou sokolové sami pod pokličku celého případu hlouběji nahlédnout. A to s pomocí plánovaného externího forenzního auditu a také smluvní dokumentace od Komerční banky, kterou se jim podařilo v minulém týdnu získat. Právě u ní totiž měla Eliška C. na spolek a bez vědomí jeho předsednictva uzavřít tři úvěrové smlouvy – dvě hlavní na 12 a 15 milionů korun a jednu na 9 milionů korun. Souhrnně tedy na 36 milionů korun, které tvoří základ zpronevěřených peněz.

„Máme teď řadu dokumentů, které analyzujeme a které se věnují úvěrovým smlouvám, které byly bez autorizace České obce sokolské zřízeny. Jedná se asi o 60 dokumentů, takže je postupně analyzují naši právní zástupci. A pokud z toho budou výsledky, tak s nimi hned 27. dubna seznámíme členy výboru a následně i veřejnost,“ slibuje pro iROZHLAS.cz Chlumský s odkazem na chystané zasedání výboru České obce sokolské.

Že nezafungovaly žádné vnitřní kontrolní mechanismy, které by na krádež v řádech desítek milionů korun upozornily, vysvětluje tím, že se vše dělo mimo běžný rozpočet Sokola. „Když se vám něco děje za zády, tak se na to nejde dost dobře připravit, protože tuto informaci zkrátka nemáte,“ vysvětluje.

Podle poskytnutých informací spolek v roce 2022 hospodařil s ročním rozpočtem zhruba 120 milionů korun a v roce 2023 se zhruba 160 miliony. Asi 60 milionů tvoří příjmy z vlastní činnosti – nejčastěji pronájmu budov. A zbytek pak státní dotace či členské příspěvky.

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření také někdejší starostku České obce sokolské (ČOS) Hanu Moučkovou. Ta ale jakýkoliv komentář k aktuální situaci odmítla s tím, že je kauza předmětem vyšetřování. Odkázala se na mluvčího ČOS.

Jak mohla banka Elišce C. úvěry ve výši třetiny ročního rozpočtu poskytnout, spolek podle Chlumského stále zjišťuje. Upozorňuje ale – s odkazem na stanovy ČOS – že podobné smlouvy neměla mít asistentka vůbec právo uzavírat. „Z té pracovní náplně, kterou jsem si nechal předložit, jednoznačně vyplývá, že asistentka neměla jakékoliv oprávnění disponovat nebo manipulovat s finančními prostředky. Neměla podpisové právo,“ podotýká.

Už dříve ČOS ve svých prohlášeních upozorňovala, že v případu figurují také zfalšované dokumenty, které oklamaly banku a zřejmě i účetní spolku. Jestli došlo k falšování podpisu vrcholných představitelů sokolů, Chlumský potvrdit odmítl.

Část stanov, která mluví o tom, že podpisové právo za ČOS mají společně starosta a jednatel | Zdroj: stanovy České obce sokolké

„Prostřednictvím právních zástupců o tom s bankou jednáme, protože nás to pochopitelně zajímá taky. Doufáme, že se něco dozvíme i z té dokumentace, kterou analyzujeme. Zatím k tomu nemůžeme nic sdělit,“ dodává.

Nechybí vám peníze?

Zbylých 10 ze 46 ukradených milionů pak podle Chlumského zmizelo z účtu, kam si sokolové odkládali peníze pro krytí případných neočekávaných výdajů a účtu s jistinou, kterou složili nájemci Tyršova domu. „Jednalo se o prostředky na samostatných účtech, které ČOS nevyužívá pro běžný provoz,“ vysvětluje místopředseda, proč si mizejících peněz nikdo nevšiml.

Ostatně tyto peníze jsou podle Chlumského také jediné, které aktuálně sokolům chybí, protože figurovaly v jejich rozpočtu. „V případě jistin jsme už v kontaktu s nájemci, o celé věci jsme je informovali a kdyby chtěli ukončit svůj dlouhodobý nájem, tak jsme schopní tyto jistiny z naší vedlejší hospodářské činnosti nahradit,“ ujišťuje s odkazem na zpronevěřených zhruba 3,5 milionu korun.

S ukradenými penězi z rozpočtové rezervy se podle pověřeného šéfa sokolů Martina Chlumského počítalo například k zajištění provozu Tyršova domu, který slouží jako ústředí České obce sokolské | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

S dalšími šesti miliony z rozpočtové rezervy ale sokolové počítali na opravy budov a zajištění provozu Tyršova domu. „Prostředky, které produkuje Tyršův dům, jsou takové, že jsme schopní si s tím poradit. Budeme zvažovat každou opravu a každou korunu dvakrát v ruce obrátíme. Budeme diskutovat, jestli má konkrétní oprava prioritu. Ale opět opakuji, budeme schopní si s tím poradit,“ konstatuje Chlumský.

Zároveň kategoricky odmítá, že by Sokol v důsledku podvodu zvažoval prodej vlastních nemovitostí nebo jiného majetku. „Rozhodně v souvislosti s touto kauzou nemíníme prodávat majetek. Nevylučuji, že bychom v budoucnu mohli část majetku pronajmout, ale nebyl by to důsledek této kauzy,“ vysvětluje.

Oblast, kde hledat úspory na potenciální splácení podvodně uzavřených úvěrových smluv, teď hledá rozpočtová komise České obce sokolské.

„Pokud bude třeba něco omezovat, tak s tím nejdřív seznámíme výbor, protože ten bude muset schvalovat rozpočet. Celá ta kauza nás zastihla v relativně dobré kondici. Vím, že to nevypadá úplně logicky, ale není to tak špatné, jako kdyby se to stalo třeba v době covidu, kdy jsme měli výpadky příjmů,“ uzavírá Chlumský s tím, že konkrétní úsporná opatření či detaily k úvěrovým smlouvám sokolové zveřejní po zmíněné schůzi výboru na konci dubna.

Do toho sokolové věří, že výraznou část škody, nebo dokonce celou škodu, pokryje třeba i pojištění členů statutárního orgánu, které se má vztahovat i na jejich přímé podřízené.