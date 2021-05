Vandalové na Kampě poničili část výstavy o dějinách komunistické strany. Případem se zabývá policie

„Zjistili jsme poškození klíčového panelu, kde jsou mimo jiné fotografie posledních komunistických představitelů jako Milouše Jakeše. A je tam také fotografie Miloše Zemana coby prezidenta na sjezdu KSČM,“ popsal pro Radiožurnál předseda správní rady Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkové Jiří Pospíšil (TOP 09).

Expozice Rudé století připomíná na 21 venkovních panelech okolnosti vzniku KSČ - letos 16. května uplynulo 100 let od vzniku této strany - a také to, jak tato strana zásadně ovlivnila politický a společenský život v naší zemi. Na pražské Kampě bude do začátku srpna.

Pražští policisté již po vandalech pátrají. „O události víme, zabýváme se jí. Budeme zjišťovat jak výši škody, tak také pachatele. Právní kvalifikace skutku zatím nebyla stanovena,“ uvedl pro iROZHLAS.cz jejich mluvčí Jan Rybanský.

Podobný incident řešila policie i loni v srpnu. Vandalové tehdy poničili část výstavy připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let v pražském parku Kampa. Zničeny byly čtyři z celkem deseti tabulí s dobovými fotografiemi a historickými dokumenty o rehabilitaci političky z roku 1989.

„Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné,“ uvedl tehdy Pospíšil.

Někdo nám v noci zničil výstavu připomínající vraždu Milady Horákové a procesy 50. let. Odsuzuji tento šílený vandalský čin. Ukazuje se bohužel, že některým lidem není nic svaté. Takto zostudit památku obětí komunistické totality je pro mě naprosto nepochopitelné. pic.twitter.com/hyRka3z8Mk — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 10, 2020