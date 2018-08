‚Ponožková válka.‘ Policisté z Česka i Slovenska se na facebooku předhánějí, kdo bude vtipnější

„Ponožková válka“ začala v úterý odpoledne. Slovenští policisté na facebooku informovali o zadržení Čecha, který měl u sebe 125 dávek extáze.

Ke zprávě pak kromě snímků drogy připojili i fotografii ponožek v sandálech, za které jsou mnohdy kritizováni právě Češi. „Jedna z fotek je ilustrační,“ poznamenali na konci v příspěvku.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Čeští policisté vrátili úder ve čtvrtek, kdy oznámili dopadení organizované skupiny skořápkářů, kteří si podle nich vydělávali na Karlově mostě nepoctivou hrou.

„Čtyři ze zadržených pochází ze země, která naše hokejisty v bílých ponožkách a sandálech od roku 2012 nedokázala porazit na MS v hokeji,“ odepsali policisté na facebooku.

To si ale jejich slovenští kolegové nenechali líbit. „Kolegové, opatrně, protože MS je za rok u nás a velmi neradi bychom vás zdrželi na letišti neočekávanými a neplánovanými bezpečnostními opatřeními. Byla by to škoda,“ doplnili v diskusi pod příspěvkem.

A co na to lidé na sociálních sítích? Někteří z nich hodnotili souboj kladně. „Je dobře, že alespoň slovenští policisté nejsou jen suchaři,“ napsal na facebooku uživatel Milan Smolík. „Skláním poklonu, sranda musí být!“ poznamenal Jiří Omaník. „Hodnotím tuto ‚přestřelku‘ jako velice povedenou,“ doplnil Milan Novotný.

Našli se ale i kritici. „Toto by bylo i vtipné, kdyby to nebylo na oficiální stránce instituce, které by měl být občan schopný důvěřovat. Takto asi těžko,“ zhodnotil negativně slovenský vtip uživatel Rastislav Jelinek.

‚Ahoj kluci‘ u městské policie

Svou facebookovou stránku chtěli ve středu odlehčit také strážníci pražské policie. Zveřejnili fotografii městských policistů a polonahé dívky opřené o jejich vůz.

‚Ahoj kluci,‘ zdraví obnažená dívka strážníky v autě. Městská policie fotografii po kritice odstranila Číst článek

„Ahoj kluci, máte tady někde na Praze 7 náborové oddělení? Pro ty, co v této fotce hledají jiným význam, foto jsme dostali přímo od strážníků z Prahy 7,“ stálo u fotky, která vzbudila na facebooku spoustu emocí.

Městská policie pro jistotu dodala, že se nejedná o nábor. Fotografie si na facebooku vysloužila desítky sdílení a přes sto komentářů.

Velké části komentujících ale vadil zejména koncept celé fotky. Část lidí ji označila za sexistickou, což ale mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová odmítla.

„Naší snahou bylo oživit oficiální a strohý profil nějakým odlehčeným tématem. Chtěli jsme tím příspěvkem ukázat, že jsme jenom lidi, nejsme roboti,“ vysvětlovala pro iROZHLAS.cz.

Městská policie nakonec fotografii po vlně kritiky stáhla. „Záměrem nebylo nikoho poškodit či diskriminovat. Pokud jsme se kohokoliv dotkli, omlouváme se,“ uvedli strážníci ve vyjádření.

Na jejich facebooku se ale ve čtvrtek objevilo pokračování, kde se role mužů a žen obrátili, za což si od diskutující vysloužili pochvalu i kritiku.

„Městská policie by ráda poděkovala všem, tedy i těm, kteří zrovna nejsou našimi ‚fandy‘, za pozitivní komentáře a vyjádření, které byly v souvislosti se včerejší fotografií zveřejněny. Tato pozitivní zpětná vazba nás velmi těší a znamená, že jste pochopili naši snahu o odlehčení,“ uvedli následně pražští strážníci na faceboku.