Za pronásledování lékaře hrozí muži až rok vězení. Policie obvinila i ženu za šíření poplašných zpráv

Prezident Zeman jmenoval 11 nových rektorů. Novému zástupci JAMU nepodal ruku kvůli divadelní hře

Nastupující rektor JAMU Petr Michálek je autorem satirického divadelního představení Ovčáček čtveráček. To se trefuje do některých představitelů Hradu, zejména do prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka.