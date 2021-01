Za očkování 60 tisíc? Příbramská nemocnice vystoupila proti příspěvku na sociálních sítích

Policie prošetřuje podezření z šíření poplašné zprávy, podle které vedení příbramské nemocnice nabízí zdravotníkům desetitisícové úplatky, pokud se nechají naočkovat proti covidu. Podnět podala příbramská oblastní nemocnice. Informaci zveřejnil muž, který má na facebooku nejen soukromý profil, ale i založenou skupinu s tisíci sledujících. Příbram 8:12 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemůžu zveřejnit nic, co nemám v ruce. K tomuhle mám podklady, za kterými si stojím,“ tvrdí Aleš Svoboda, autor příspěvku, který lidé sdílí na sociálních sítích.

Píše se v něm, že příbramská nemocnice nabízí zaměstnancům, kteří se nechají naočkovat, 60 tisíc korun nebo že zdravotníci falšují lékařské zprávy, v nichž jako covidové označují i pacienty, co nemoc nemají.

„Dělám to kvůli tomu, abych já vlastně za ty lidi řekl, co oni chtějí vyjádřit, ale z nějakého důvodu nemůžou. Nebo se prostě bojí,“ vysvětluje Svoboda pro Radiožurnál.

Ředitel nemocnice Stanislav Holobrada ale jeho tvrzení popírá. „Že si někoho kupujeme, když se nechá naočkovat, nebo že je tady obrovský odpor k očkování, to jsou všechno nesmysly,“ popisuje.

„Zájem je velký, domnívám se, že je to přes 80 procent. S očkováním a s očekáváním, co to všechno přinese, je tu určitá nervozita – a do toho najednou taková nesmyslná dezinformace, která znehodnocuje úsilí zdravotníků, ale také cíle, které se snaží společnost sledovat a tím očkováním dosáhnout.“

Případ prošetřuje i příbramská policie, na kterou se nemocnice obrátila. „Dne 26. ledna jsme přijali oznámení o možném šíření poplašné zprávy. Věc nyní prověřujeme. Za uvedený trestný čin spáchaný v době nouzového stavu stanovuje trestní zákoník dva až osm let odnětí svobody,“ dodává mluvčí Monika Schindlová.

Dezinformace se po sociálních sítích nešíří poprvé. Například pražská Fakultní nemocnice v Motole vyvracela zprávy o tom, že lékaři po očkování proti koronaviru skončili na jednotce intenzivní péče.