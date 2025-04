Poplatky za rozhlas a televizi se od května zvýší. Novelu podepsal prezident Pavel

Televizní a rozhlasové poplatky se od května zvýší. Pro Českou televizi se zvednou o 15 korun na 150 korun měsíčně za domácnost, pro Český rozhlas o deset korun na 55 korun za měsíc. Změnu přinese novela, kterou prezident Petr Pavel podepsal. Praha 10:48 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poplatky za rozhlas a televizi se od května zvýší (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Okruh poplatníků norma rozšiřuje o domácnosti s přístupem k internetu, které rozhlasový nebo televizní přijímač nemají. Od poplatků budou naopak osvobozeny firmy do 25 zaměstnanců.

Vláda zdůvodnila zvýšení poplatků tím, že nebyly valorizovány v případě televize od roku 2008, v případě rozhlasu od roku 2005. Novela zachovává princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet přístrojů, které mají v držení její členové.

Televizní a rozhlasový poplatek se má podle novely do budoucna zvyšovat v závislosti na míře inflace, pokud bude vyšší než šestiprocentní. Jejich navýšení by tak neschvaloval Parlament jako dosud.

Opoziční ANO a SPD se změny neúspěšně snažily odmítnout. Slíbily do budoucna poplatky nahradit financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, což by podle současné koalice fakticky znamenalo jejich zestátnění a podřízení vládnímu vlivu.

600 tisíc poplatníků navíc

Norma má okruh poplatníků, na něž se bude povinnost úhrady vztahovat, doplnit o domácnosti bez televize, ale s počítači, chytrými telefony nebo tablety.

Celkem by mohlo podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) přibýt 600 tisíc poplatníků. Nárůst poplatků by příjmy televize podle ministra navýšil až o 860 milionů korun ročně, příjmy rozhlasu zhruba o 230 milionů korun za rok.

Česká televize loni hospodařila s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas s 2,39 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních institucí tvoří většinu příjmů.

Pro 3,3 milionu domácností se podle ministra nic kromě zvýšení poplatků nezmění, domácnosti seniorů s tlačítkovými telefony nadále poplatky platit nebudou. Nové možné plátce televize a rozhlas osloví podle Baxy s výzvou, aby se k poplatkům přihlásili nebo vyplnili čestné prohlášení, že přístroji schopnými přijímat rozhlasové či televizní vysílání nedisponují.

Firmy do 25 zaměstnanců

Novela od poplatku osvobodí firmy do 25 zaměstnanců, což znamená, že 260 tisíc nynějších poplatníků bude osvobozeno od poplatku, podotkl Baxa.

Podnikatelé a firmy budou mít dva měsíce, tedy zřejmě do července čas na to, aby se novým pravidlům přizpůsobili. Do té doby budou hradit rozhlasový a televizní poplatek jako doposud.

Novela má také zavést omezení sponzoringu na 260 hodin ročně ve vysílání České televize, přičemž čtvrtina těchto příjmů půjde do Státního fondu kultury. Oběma veřejnoprávním médiím novela podle ministra zapovídá umisťování obchodních sdělení na jejich internetových stránkách.