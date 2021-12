Poplatník nemůže hradit vše. Ale Babišova vláda hodila mnoho návrhů do koše, kritizuje Michálek

Ústavní soudci zrušili jedinou část pandemického zákona, jinak je podle nich v souladu s Ústavou. „Jsem jeden z autorů pandemického zákona. Kdyby tu tento zákon nebyl, tak tu máme zákaz vycházení a nouzový stav,“ chválí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Europoslanec hnutí STAN Stanislav Polčák považuje za problém zákona to, že poté, co byl navržen, ležel devět měsíců ve sněmovně: „Pak byl ale rychle přijat během dvanácti dnů.“ Praha 18:37 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Michálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michálek připouští, že se norma v únoru tohoto roku přijímala v časové tísni. „Řešila se mezi Andrejem Babišem (ANO) a opozicí. Bylo to poměrně náročné jednání a dohodl se kompromis.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ústavní soud nezrušil pandemický zákon, pouze jednu jeho část

Dokud pandemický zákon vládě chyběl, řešil Babišův kabinet pandemické problémy opakovaným prodlužováním nouzového stavu.

„Proto bylo třeba jednat rychle. Šlo o třicet tisíc lidských životů, to byla absolutní priorita, celý národ byl zavřený doma, uvažovalo se o zavření podniků,“ připomíná.

To ale Polčákovi jako vysvětlení nestačí. „Pokud výrazně limitujete základní lidská práva, tak by se takový zákon měl projednat více zevrubně. Ale nakonec zákon v testu ústavnosti obstál. My ale podávali stížnost kvůli oddílu o náhradě škody,“ upřesňuje europoslanec, který zastupoval senátory u Ústavního soudu ve sporu o zákon.

A vadí mu, že Ústavní soud nezměnil nic v části normy týkající se kompenzací pro ekonomické subjekty. Také Michálek považuje řešení náhrady škody za nepovedené: „Výhrady chápu a překrývají se s našimi.“

„Teď je nastaven pro kompenzace bohužel dvojí metr a je na vládě, které opatření bude aplikovat, čemuž bude podřízen režim náhrady,“ vysvětluje europoslanec Starostů. „Tedy jestli budou podnikatelům kompenzovány jejich ušlé příjmy, závisí na vládě. A to je sporné.“

Polčák je přesvědčen, že se tak mnohokrát i stalo: „To mohou dosvědčit stovky subjektů, které podaly návrhy podle krizového zákona, a Babišova vláda jim nepřiznala vůbec nic. Chtěla rozdávat na základě své libovůle covidové programy, ale zákonné vypořádání nechtěla realizovat.“

Pandemický zákon před Ústavním soudem obstál, nevyhovovala jen část paragrafu o náhradě škod Číst článek

Michálek kontruje, že vláda nemůže kompenzovat všechny náklady podnikatelů. „To daňový poplatník platit nebude. Ale pokud jsou dopady specifické, je tu nárok na odškodnění. Vláda skutečně spoustu návrhů bezdůvodně hodila do koše a tito lidé se teď budou soudit,“ očekává.

Přijatý pandemický zákon má omezenou platnost do konce února a záleží na nové vládě Petra Fialy (ODS), jestli ho bude chtít prodloužit nebo upravit. „Myslím, že bude nutné ho prodloužit, abychom měli jasný právní režim pro zvládání pandemie,“ předpovídá Jakub Michálek (Piráti).

„V okamžiku, kdy pandemický zákon obstál u Ústavního soudu, tak bychom se měli snažit o jeho zobecnění. Neměli bychom ho omezovat časovou platností. Spíš bychom měli upravit, za jakých budoucích podmínek by se měl vyhlašovat stav pandemické pohotovosti,“ navrhuje Stanislav Polčák (STAN).

Poslechněte si celou debatu zástupců nově nastupující vlády. Ptá se Lukáš Matoška.