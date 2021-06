Hrozí to všude na světě, kde je starý beton, říká mluvčí dálnic k popraskané D35. Masivní projevy nečeká

Betonový povrch D35 mezi Přáslavicemi a Velkým Újezdem na Olomoucku popraskal v sobotu horkem. Opravy by mohly začít už v neděli odpoledne, uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Dálnice zůstává po sobotní nehodě čtyř aut a jednoho nákladního vozu, při které se lehce zranilo deset lidí, uzavřená. Kdo za nehodu může? Pokud by řidiči podle Rýdla dodržovali pravidla, tak by jim nic takového hrozit nemělo. Rozhovor Praha 11:08 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Popraskaná dálnice D35 | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Víte už, proč povrch dálnice popraskal. Mohlo za to tropické počasí a vedro?

Určitě, je to projev počasí. Vysoké teploty a silný sluneční žár se mohou podepsat na starých betonových površích. Není to otázka jen České republiky, znají to dálničáři i v okolních zemích.

Všiml jsem si, že například německý ADAC, což je obdoba Ředitelství silnic a dálnic v Německu, tak přímo varovala před něčím podobným na dálnici A1. Děje se to těm starým povrchům, těm betonovým, které jsou pokládány původní technologií. Na D35, na místě, o kterém hovoříme, je cementobetonový povrch 22 let starý, je určen, aby prošel rekonstrukcí příští nebo přespříští stavební sezonu.

Budete po 22 letech řešit, zda tehdy odvedla firma práci správně?

Nemyslím si, ale zjišťujeme příčiny. V tuto chvíli jsou na místě naši experti na cementobetonové povrchy se zástupci firmy, kterou máme v rámci rámcové smlouvy zajištěnou k tomu, aby podobné práce pro nás dělali. Snažíme se zahájit opravu co nejdříve. Není vyloučeno, že se k prvním bouracím pracím, které musí předcházet opravě, dostaneme možná ještě dnes odpoledne. Ale budeme to ještě upřesňovat. Pokud jde o příčiny, ujistíme se o tom, že dochází k procesům, které známe. Před dvěma nebo třemi lety se nám udály na D5 - jednom z posledních úseků, které jsme ještě neopravili.

V posledních pěti, šesti nebo sedmi letech používáme technologii, která to prakticky vylučuje. Je to usazování kluzných trnů mezi cementobetonové desky.

Kdy mohou opravy skončit?

Nemyslím, že by to měla být příliš dlouhá doba. Ale jsme v diskusi mezi asfaltem a betonem. Zatímco beton má podstatně delší technickou výdrž, v asfaltu se rychle v letních měsících při velké zátěži vyjezdí koleje. Tak ale asfalt se opravuje podstatně rychleji, potřebné místo vyfrézujeme. Navíc tohle se asfaltu neděje, protože ten se ve vysokých teplotách stává vláčnějším a nedochází ke vzdutí.

Naopak beton, který vydrží déle, přináší takovéto riziko. Opravuje se o něco déle. Nejdřív je potřeba ho vybourat, zaříznout, zajistit podkladní vrstvy, položit nový beton, který má přesně jasnou recepturu. A je potřeba počkat do vytvrdnutí. Ale díky tomu, že používáme poměrně hodně moderní recepturu na beton, tak to vytvrdnutí není dlouhé. Myslím, že v horizontu jednotek dnů by asi mohlo být opraveno. Ale nechme to rozhodnout odborníky, kteří jsou na místě.

Popraskaná dálnice D35 | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Kdy se to dozvíme?

Předpokládám, že nějaký jasný časový plán opravy a znovuzprovoznění dálnice D35 bychom mohli mít v něděli v dopoledních hodinách.

Mluvíte o starém betonovém povrchu, který byl vybetonován před 22 lety. Hrozí něco podobného ještě i na jiných úsecích dálnic v Česku, kde je podobně starý betonový povrch? Protože horka budou pokračovat.

Hrozí to teoreticky všude na světě, kde je starý beton nebo kde je beton vůbec. Nicméně vzhledem k tomu, že v posledních pěti, šesti nebo sedmi letech docházelo k razantnímu zainvestování starých povrchů dálnic a rychlostních silnic v České republice - a děkuji řidičům za trpělivost, protože to museli snášet - tak takových úseků, kde by to hrozilo, už moc nemáme. Například tento týden budeme dokončovat poslední opravu na D2, která byla hodně stará. Minulý týden jsme rozbili původní beton na modernizované D1. D5 s opravou, která teď běží u Rozvadova, už také bude nová. Takže neočekával bych masivní projevy takovýchto betonových excesů.

Na rozbité vozovce havarovalo pět aut, kdo nese za tyto nehody zodpovědnost?

Je to otázka šetření Policie České republiky. My jsme majetkoví správci, kteří se zabývají tím, aby ta dálnice byla sjízdná, což v tomto případě zajistíme. Nicméně, jak jsem četl první zprávy, pokud jsem je četl správně, tak šlo o to, že řidiči, kteří si všimli, že na vozovce není něco v pořádku, zastavovali a teprve do nich někdo najel. Mohla to být nepozornost, mohla to být indispozice.

V okamžiku, kdy řidiči - ale to platí všude na světě - dodržují rychlostní limit, věnují se řízení, dodržují rozestupy, tak takovéto momenty by jim hrozit neměly.

Vlivem poškození komunikace zvlněním na D35 u obce Daskabát (289km) došlo k nehodě nákladního vozidla a 4 osobních vozidel, celkově v péči ZZS skončilo 10 osob, lehčí zranění. Jednotky provedly asistenci ZZS. Situace si vyžádala celkové uzavření úseku dálnice, řeší dále PČR. pic.twitter.com/EFQk22deDC — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) June 19, 2021