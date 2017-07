Pořadatel ilegální párty: Musela proběhnout, lidé se těšili. Majiteli louky jsme nabídli peníze

Pořadatelé nelegální víkendové technoparty u Osečku se do poslední chvíle snažili pozemek pro akci pronajmout. Jak však jeden z nich řekl serveru iROZHLAS.cz, s majitelem se nakonec nedohodli, a tak se rozhodli obsadit louku na Nymbursku. „Těšilo se na to mnoho lidí a na místě byla velice silná energie,“ vysvětluje muž, který poskytl rozhovor pouze pod podmínkou naprosté anonymity. Oseček (Nymbursko) 16:42 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nelegální párty u Osečku na Nymbursku | Zdroj: ČTK

Jak taková akce vznikne? Kolik lidí o ní dopředu ví a jak dlouho se plánuje?

Vzniká z přirozené potřeby setkat se a zažít jiné věci než obvyklé dávení se tradiční instantní zábavou. Velice záleží na tom, jak dlouho podobná akce nebyla - čím déle, tím je potřeba silnější. Celé je to vlastně velice lidské, kmenové... Základním stavebním prvkem jsou soundsystémy (skupina lidí s hudební aparaturou a dalším vybavením, díky němuž jsou schopni uspořádat párty prakticky kdekoliv, pozn. red.).

Chápu správně, že celá věc vzniká spontánně a příliš se neplánuje? Jak se vybere místo, kam nakonec zamíříte?

Spontánně vzniká potřeba podobné akce. Její samotné uspořádání nějakou organizaci samozřejmě vyžaduje. V případě této párty se tři měsíce sháněl vhodný pozemek legální cestou, což se letos nepodařilo.

Takže když se to nepovede legálně, obsadíte vybraný pozemek i tak?

Vybereme si jiný...

Snažili jste se pronajmout legálně i pozemek u Osečku?

Pozemek u Osečku jsme vybírali podle jeho strategických parametrů, poloze - nacházel se poměrně daleko od obydlených oblastí a vedle dálnice - a opravdu na poslední chvíli.

Babiše jsme nechtěli rušit

Na sociálních sítí se objevila informace, že párty proběhne na pozemku vedle Čapího hnízda, kde se ženil Andrej Babiš (předseda hnutí ANO). Skutečně jste přemýšleli, že tam párty uděláte?

Ano, víme, že pan Babiš si zajistil velice pěkné místo. Viděl jste fotky? Pro párty ideální. Mám pocit, že podle své nové knížky ho také zajímají budoucí generace. Příští rok to zkusíme znova.

Proč jste tedy nakonec zvolili jiné místo? Nebyl to skutečně jen trik, jak se zviditelnit či namířit pozornost jinam?

Nějak nám nedošlo, že bývalý ministr financí bude mít svatbu. Nechtěli jsme ho rušit. Navíc mediální pozornost nepotřebujeme.

To zřejmě ne. Podle odhadů policie se na louku sjelo šest tisíc lidí. Vaše párty se stala jednou ze zpravodajských událostí víkendu. Jak se díváte na způsob, jakým o ní novináři referují?

Za prvé: na louce nebylo šest tisíc lidí, ten údaj bych rád opravil. Počítal bych okolo dvou tisíc. U novinářů mě mrzí mnohdy velice jednoduchý způsob psaní článků, které mnohdy stimulují xenofobní reakce čtenářů. Přečtěte si diskusi na Novinkách. Z toho by lidem mělo být skutečně úzko. Volání po represích a násilí na mladých lidech je opravdu jenom nechutné.

Párty zaměstnala policii Na technoparty se sjelo o víkendu podle odhadů policie až 6000 lidí. Na místo přijely stovky aut účastníků. Na louce bylo několik míst s reproduktorovými stěnami, které hlasitě hrají hudbu různých stylů. Policisté akci od pátečního večera monitorovali, ukončit se ji se jim ale - i přes opakované výzvy - nepodařilo. Na technoparty dohlížely desítky policistů i během noci, situaci zhodnotily jako klidnou. Na místě bylo ještě nedělního poledne zhruba 40 policejních jednotek i těžkooděnci. Policisté účastníky akce vyzvali poprvé k opuštění louky v sobotu v poledne, avšak většinou bez odezvy.

Diskuse pod články nepíší novináři...

Vím, že nepíší, ale v některých textech se vše bagatelizuje na kouření marihuany a hluk.

Nevyvoláváte ale podobné reakce také vy kvůli tomu, jakým způsobem přistupujete k pořádání vašich akcí? Jak by vám bylo, kdyby si na vašem pozemku někdo udělal podobnou víkendovou párty?

Mě se na to neptejte. Mám rád žijící kulturu a setkávání různých národností. Navíc - kdybych vhodný pozemek vlastnil, tak ho dost pravděpodobně pronajímám.

V jakém stavu jste pozemek zanechali? Kontaktovali jste zemědělské družstvo, které si ho pronajímá?

Na pozemcích probíhá jíž od včerejška (neděle, pozn. red.) úklid, umísťují se kontejnery. To je pro nás momentálně priorita.

Akce musela proběhnout

A s majiteli jste se spojili? Víte, jaký mají k párty postoj?

Majitelé byli u pozemku již v pátek. Byly jim nabídnuty peníze za pronájem, které ale odmítli.

Domluvili jste se tedy, že vás na pozemku nechají, nebo žádali, abyste akci ukončili?

Dále komunikace probíhala pouze prostřednictvím policie.

Ta vás vyzvala, abyste párty ukončili. Proč jste neposlechli?

Protože akce musela proběhnout.

Co si pod tím mám představit? Proč musela proběhnout?

Těšilo se na to mnoho lidí a na místě byla velice silná energie. Některé věci si za peníze nekoupíte.

Spolupracovali jste s ní? Zaznamenali jste na místě větší incidenty?

Samozřejmě přístup policie byl velice korektní a jejího přístupu si vážíme. Měla situaci pod kontrolou i bez zbytečného násilí. Na počet incidentů vám nejlépe odpoví sama policie.

Jak by podle vás měla v ideálním případě taková akce proběhnout?

Názory na to se budou mezi námi jistě lišit. Podle mě by měl být ale pozemek pronajatý a mělo by být příjemné počasí a dobrá hudba s vizuální stránkou.

A když se nepodaří pronajmout, nebudete příště váhat zase si ho nelegálně vypůjčit?

Vždycky to bývá až krajní řešení.

Jaký je tedy odhadem poměr mezi legálními pronájmy a nelegálním obsazením pozemků?

Ilegální akce tohoto rozměrů v Česku již slušných pár let nebyly. Převládají akce s pronajatými pozemky.

Plánujete v létě ještě další podobnou párty?

Ne.

A příští rok?

To se ještě uvidí.

S rozhovorem jste souhlasil pouze pod podmínkou anonymity. Proč nechcete uvést své jméno?

Naše scéna vždy byla o tajemnosti. Obličeje a jména k ní nepatří.