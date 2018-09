Poradce ministryně průmyslu Hezoučký prosazuje ruskou dostavbu Dukovan

Tendr na dodavatele nových jaderných bloků elektráren Dukovany a případně i Temelín ještě stále nemá jasné podmínky. Nový poradce ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) a bývalý šéf temelínské elektrárny František Hezoučký ale už jasno má. Podle něj je nejlepší technologie na světě ruská, z dílny státní ruské firmy Rosatom. Praha 12:00 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Hezoučký, bývalý ředitel jaderné elektrárny Temelín. | Foto: Dan Materna | Zdroj: Profimedia, MAFRA / Profimedia

Firma Rosatom je přitom jen jednou z celkem šesti, které už loni ministerstvu potvrdily svůj zájem zúčastnit se připravovaného tendru.

Ministryně Nováková si uznávaného jaderného experta Hezoučkého najala jako svého poradce právě pro otázky nových jaderných zdrojů od září a smlouvu má zatím do konce roku. Jde tedy přesně o dobu, kdy má ministerstvo a jím vedený Stálý výbor pro jadernou energetiku dokončit analýzy, jak by měla zakázka na jaderné bloky vypadat. Vláda by pak měla na jejich základě právě do konce roku rozhodnout, zda se na nové jaderné zdroje vypíše tendr, jaké bude mít podmínky, a kdo bude investorem. Zda to bude energetická firma ČEZ nebo nový státní či společný podnik.

František Hezoučký coby poradce podle zjištění Radiožurnálu stálému výboru i samotné ministryni také navrhl, aby se nově posoudila jako rovnocenná varianta vedle tendru i takzvaná česká cesta. Ta spočívá v tom, že by si tuzemské firmy vyrobily celý jaderný blok samy. Na jaderný reaktor, takzvaný jaderný ostrov, by si ale koupily licenci od Rosatomu.

Zhruba desítce lidí z ministerstva, stálého výboru, firmy ČEZ a dalším také Hezoučký v minulých dnech rozeslal mail, kde mimo jiné jako jeden z bodů svého záměru napsal: „Povolit (zatím nezávazně) za účasti pracovníků ČEZ a EGP Praha (Energoprojekt, pozn. red.), jednání o možnosti koupě nejlepšího projektu „jaderného ostrova“, který je dnes na trhu=Petrohradský projekt, realizovaný v Evropě ve Finsku, Maďarsku a Bělorusku“.

Petrohradský projekt je jedním z modelů reaktoru typu VVER vyráběného právě ruskou státní firmou Rosatom. Hezoučký svá slova na dotaz Radiožurnálu také potvrdil: „Já doporučuji koupit projekt jaderného ostrova, který v současné době považuji za nejlepší na světě.“

František Hezoučký v letech 1993 až 1997 pracoval jako technický poradce pro americký Westinghouse

dva roky byl poradcem firmy COLENCO

od roku 1999 do roku 2003 byl ředitelem jaderné elektrárny Temelín

v letech 2003 až 2008 pracoval pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii

v letech 2008 až 2010 byl jaderným expertem Worley Parsons

od roku 2010 do současnoti pro ni pracuje jako „freelance advisor“, tedy nezávislý poradce

od roku 2003 učí na fakuktě strojírenství Západočeské univerzity

od září 2018 poradce ministryně průmyslu a obchodu

Je to problematické

Podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové je takový záměr ale problematický. Ačkoliv Hezoučkého považuje za jednoho z nejlepších jaderných odborníků, česká cesta je podle ní spíš nereálná. „Já jako reprezentant dozoru nad jadernou bezpečností vidím velké problémy s licencovatelností a obhajitelností něčeho takového. Jednou z našich podmínek je licence ze země původu, nikoliv přeprojektování, a referenční, už někde fungující blok. Česká cesta toto nesplňuje,“ upozorňuje.

Podobně problematickou vidí tuto cestu i energetická firma ČEZ jako pravděpodobný investor. „Bylo nutné posoudit jak legislativní otázky, tak ale i případnou náročnou koordinaci více dodavatelů a vůbec i kapacity českého průmyslu,“ upozornil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Hezoučký je však přesvědčený, že návrh jeho české cesty má své oprávnění. „Do doby mého nástupu do role poradce byly sledovány pouze cesty koupit elektrárnu „na klíč“ od kohokoliv, ale hlavně nemít starosti. I když takto dodaná elektrárna bude mnohem dražší a budeme ji muset splácet do zahraničí. To byl a asi stále je postoj ČEZu a možná i několika zainteresovaných lidí,“ napsal Hezoučký Radiožurnálu dodatečně v emailu.

Odkazoval v něm také na svoji prezentaci z akce jaderných dní v Plzni, která probíhala letos na jaře. Tam českou cestu veřejně navrhoval a ukázal i tabulku, kde hodnotil kvalitu nabízených jaderných reaktorů všech uchazečů o připravovaný tuzemský tendr. Z ní mu právě vyplynulo, že nejhorší je reaktor amerického Westinghousu a nejlepší má Rosatom.

Souhrnné porovnání jaderných ostrovů potenciálních projektů Projekt / Kritérium AP1000 Westingh. APR1000+ Jižní Korea ATMEA1 Framatome - Mitsubishi HPR1000 Čína VVER1200 /V491 petrohrad. RF VVER1200 /V392M moskevský Bezpečnost 3**** 2 3**** 1* 1*** 1*** Zapojení č-s průmyslu 3 3 2 3 1 1 Dopravitelnost 3 3 3 3** 1 1 Předpoklad získání knowhow 3 3 2 3 1 1 Zkušenost s provozem 3 2 3 2 1 1 Suma celkem 15 13 13 12 5 5 Pořadí výhodnosti pro ČR i SR 6 4-5 4-5 3 1 2 * HPR 1000 má SPOT okopírovaný z petrohradského projektu VVER 1200, dosud ale neodzkoušený, v detailech neznámý

** Dopravitelnost nezjištěna, protože nejsou k dispozici informace. Předpokládá velké vertikální parogenerátory

*** Oba ruské projekty mají SPOT. SPOT petrohradského projektu je ale provozně praktičtější

**** Jednoduchý kontejnment

Zdroj: Český a slovenský průmysl a nový jaderný blok - jde i o prestiž našeho průmyslu ve světě, Západočeská univerzita v Plzni

Šéfka SÚJB Drábová, která je zároveň i členkou zmíněného stálého výboru, považuje tvrzení Hezoučkého, že ruský reaktor neboli takzvaný petrohradský projekt, je nejlepší na světě za překvapivé. „Říct, že z těch projektů je některý lepší a některý horší, to je tedy bez podrobné dokumentace a prostudování jejich vlastností docela slušná odvaha. Anebo střet zájmů,“ dodává Drábová.

Střet zájmů odmítá

Jako možný střet zájmů Hezoučkého vypadá do značné míry i fakt, že svůj pracovní mail s doporučením koupě petrohradského projektu po ministerstvu a dalších firmách rozesílal z adresy, která má doménu australské poradenské společnosti Worley Parsons. V minulém tendru na dostavbu Temelína, zrušeném před čtyřmi lety, měla tato společnost přitom poradenský kontrakt se Škodou JS, která dala společnou nabídku na dodávku nových bloků právě s Rosatomem. Škoda byla lídrem konsorcia MIR.1200 nabízející petrohradský projekt.

S Worley Parsons podle mluvčího Škody JS Jana Stolára také firma spolupracuje i nyní, a to na projektu dostavby slovenské jaderné elektrárny Mochovce (reaktory dodává také Rosatom). „Spolupracovali jsme s nimi i v době temelínského tendru a v té době pro nás také krátce na jedné části jejich kontraktu pracoval i pan docent Hezoučký,“ vysvětlil Stolár.

František Hezoučký nicméně střet zájmů vylučuje a tvrdí, že pro firmu Worley Parsons momentálně nedělá a i v minulosti pro ni dělal jako nezávislý konzultant. „Když je práce, tak si mě najmou,“ uvedl. Stejně tak prý ale pracuje i pro řadu dalších firem. Podle svých slov prostě jen udělal chybu, že adresu Worley Parsons dosud používal. „Tak to budu muset napravit,“ uvedl s tím, že měl mail takto nastaven ve svém počítači a „z lenosti“ si to v něm nezměnil. „Už ji používat nebudu,“ dodal s tím, že jeho jediným stálým zaměstnavatelem je Západočeská univerzita, kde přednáší.

Australská firma Worley Parsons pracovala pro energetické firmy či úřady v řadě zemí, kde ruský Rosatom v jaderné energetice uspěl se svoji technologií. Například v Bulharsku či Jihoafrické republice pak čelila kritice v médiích kvůli tomu, že má na ruskou firmu údajně těsné vazby. Firma to ale v prohlášení na svém webu už dříve striktně odmítla.

Jednatel pražské kanceláře poradenské firmy Djurica Tankosič je nicméně členem vedení finské firmy Fennovoima Oy, kde má třetinový podíl Rosatom, a která má stavět právě petrohradský projekt v rámci finské elektrárny Hanhikivi1. Tankosič na otázky zaslané mailem k působení firmy ani Františka Hezoučkého neodpověděl. Hezoučký také zdůraznil, že Worley Parsons není žádnou lobbistickou organizací, a to protože má „tisíce klientů po celé zeměkouli“. Pro firmu podle svých slov pracoval také například v Egyptě, ale prý proti Rusům. Šlo nicméně o projekt elektrárny El Dabaa, kde kontrakt na čtyři nové bloky získal právě Rosatom.

Jak se k návrhům Hezoučkého na českou cestu s ruským reaktorem staví sama ministryně, není zcela jasné. Podle jejího mluvčího Milana Řepky je variant, které se diskutují víc. „A to je také to jediné, co se k tomu dá říct,“ uvedl. Hezoučký podle něj patří k nejuznávanějším odborníkům jaderné energetiky a jako poradce ministryně má za úkol „sdělovat své názory“. „Ale to je vše, protože on nemá žádné výkonné pravomoci a nemůže o ničem rozhodovat,“ upozornil Řepka. Pokud jde o používání adresy australského poradce je to podle něj Hezoučkého věc a možná i chyba, kterou ale ministryně nehodlá nijak komentovat.