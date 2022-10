U Poříčan vykolejila lokomotiva, strojvedoucí zřejmě projel návěstidlo. Vlaky mezi Prahou a Kolínem stojí

Mezi Poříčany a Nymburkem v podvečer vykolejila lokomotiva nákladního vlaku a dva vagóny, provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem bude zastavený zřejmě až do pozdních večerních hodin. Podle prvotních informací projel nákladní vlak návěstidlo a po nárazu do zarážedla se přední část převrátila, uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Aktualizujeme Poříčany 18:05 10. 10. 2022 (Aktualizováno: 18:53 10. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nákladní vlak zřejmě projel návěstidlo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vlak vykolejil po 17.00, podle webu Českých drah potrvá omezení na trati do 23.00. Souprava patří dopravci ČD Cargo.

„Vlaky dálkové dopravy jsou vedeny odklonem v úseku Praha - Lysá nad Labem - Kolín, a to v obou směrech. Vlaky regionální dopravy jsou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Český Brod – Pečky a zpět, a stejně tak na trati Poříčany – Nymburk a zpět,“ řekla k současným dopravním opatřením mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

„Cestujícím doporučujeme, aby sledovali naše webové stránky a aplikaci Můj vlak, kde průběžně aktualizujeme informace. Aktuálně je odhad ukončení této mimořádnosti v nočních hodinách, ale bude se upřesňovat na základě vyšetřování a odstraňování následků nehody,“ dodala.

⚠️ Na trati Praha - Kolín, ve stanici Poříčany došlo k vykolejení nákladního vlaku. Provoz je zastaven v úsecích Český Brod - Pečky a Poříčany - Nymburk. Aktuální informace o omezení provozu vlaků #CeskeDrahy ➡️ https://t.co/GKVBNhGKfm. Omlouváme se za komplikace. — České dráhy (@ceskedrahy_) October 10, 2022

„Zřejmě došlo k projetí návěstidla nákladním vlakem a došlo k jeho vykolejení s tím, že lokomotiva a další dva vagóny jsou převrácené na bok. Provoz přes Poříčany je zastavený. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, hasiči řeší, co je potřeba pro odklizení vlaku a co se udělá s nákladem. V současné chvíli nelze říct, zda šlo o lidský faktor nebo závadu stroje, to bude předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedl na telefonický dotaz serveru iROZHLAS.cz tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala je nutné počkat na informace ohledně zraněných osob přímo z místa nehody. „Od Správy železnic, která nám ohlašovala mimořádnou událost, máme neověřenou informaci, že je na místě jeden zraněný, pravděpodobně by se mělo jednat o strojvedoucího nákladního vlaku. Čekáme ale na potvrzení od kolegů, kteří jsou na místě.“