Slibovali ženám modeling, ve skutečnosti šlo o porno. Kriminalisté obvinili devět lidí z Czech castingu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu odhalili skupinu lidí, která od roku 2013 lákala ženy na profesionální modelingové fotografování, ve skutečnosti šlo ale o natáčení pornografie. Tu pak dávali na internet pod názvem Czech casting. Obvinili devět lidí z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění, informoval v pátek na webu policie mluvčí jednotky Jaroslav Ibehej. Šest z nich je ve vazbě.

„Od roku 2013 měly být inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků,“ informoval na webu Ibehej.

Šlo o skupinu, kterou vedl a financoval majitel společnosti. Ten podle policie rozhodoval o vhodnosti uchazeček k zařazení do „jejich projektu“.

„Po jeho kladném stanovisku se ostatní členové měli řídit předem daným postupem, kterak dívky zmanipulovat za účelem natočení pornografického díla. Finanční profit členů skupiny osob tak měl záviset na tom, k jakým erotickým scénám se podařilo dívky přimět či přinutit,“ popsal Ibehej.

Skupina byla dobře organizovaná, každý měl svou roli. „Šlo zejména o dopravování žen na místo castingu, uzavírání písemných smluv o provedení uměleckého výkonu, ověřování plnoletosti žadatelek, vedení osobních pohovorů, odstraňování případných zábran, přesvědčování, přemlouvání a nucení žen k různým sexuálním praktikám, kterých se mnohdy samy aktivně účastnily,“ dodal mluvčí.

Videa pak jako Czech casting publikovala skupina ve zkrácené formě na internetu, čímž podle policie poškodila řadu žen. Ty byly vystaveny problémům v pracovní i osobní rovině. „U mnohých se projevily psychické a zdravotní problémy s nutností vyhledání lékařské pomoci, včetně déle trvající doby léčení,“ řekl Ibehej s tím, že se castingu zúčastnilo několik stovek žen.

Podle serveru Seznam Zprávy se jedná o společnost Netlook, která je největším producentem pornografie v Česku a sídlí v pražských Vokovicích. Obivněný má být majitel firmy Martin Stiborka.

Kriminalisté v rámci akce pojmenované LENS zadrželi deset lidí a celkem vykonali 14 prohlídek domovních a jiných prostor a pozemků. Zajistili hlavně počítače a další techniku, písemnosti a jiné materiály.

Národní centrála proti organizovanému zločinu pak obvinila devět lidí. 15. července 2020 pak Obvodní soud pro Prahu 10 poslal šest z nich do vazby.