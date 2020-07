Vyhrožovali mi, strkali do mě a řvali, že mě zbijou, když to neudělám, líčí dívka, kterou nutili točit porno

Kauza výrobců pornografických videí, kteří podle policie nutili dívky k natáčení, je zřejmě rozsáhlejší, než dosud ukázalo vyšetřování. Kriminalisté obvinili devět lidí z toho, že pod nátlakem donutili k sexu před kamerami 18 dívek. Radiožurnálu se podařilo vypátrat další - 24letá žena se rozhodla vylíčit utrpení, jimž prošla. Chce tím varovat další ženy. Muži, kteří skončili ve vazbě, vinu popírají. Tvrdí, že natáčení bylo dobrovolné. Praha 5:30 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kriminalisté obvinili devět lidí z toho, že pod nátlakem donutili k sexu před kamerami 18 dívek | Zdroj: Czech casting

Čtyřiadvacetiletá žena z malé obce na Zlínsku odmala toužila být modelkou. Před čtyřmi roky si chtěla sen splnit, a tak odpověděla na inzerát lákající dívky a mladé ženy na práci modelek. Měla fotit v šatech, oblečená. Ani slovo o nahotě, aktech, dokonce ani o spodním prádle.

„Do té doby jsem s fotomodelingem neměla žádné zkušenosti, ale chtěla jsem to zkusit, byl to můj sen,“ vzpomíná drobná blondýnka pro Radiožurnál.

Odepsala na inzerát a vzápětí přišla odpověď: měla přijet do Prahy na casting. „Bylo to v takové nenápadné vilce. Uvnitř ale byly kamery, takové ty průmyslové, v rozích pod stropem. Byly skoro všude, kromě chodby,“ vypráví.

Když vstoupila, z jednoho z pokojů právě vyběhly dvě dívky. „Byly vyplašené. Ptala jsem se jich, ale nesměly mluvit, oni je hned poslali ven, že mají jít pryč.“

Připouští, že už to ji mělo varovat. Jenže vzápětí ji vyzvali, aby vešla dovnitř. A ona poslechla.

V místnosti podobné běžnému obývacímu pokoji byli dva muži. „Nejdřív vyfotili tvář a řekli, že to posílají někam ke schválení. Po pár minutách mi řekli, že jsem schválená, dali mi cedulku s číslem a udělali asi dvacet fotek. V oblečení. A dali mi smlouvu. Měla sedm, osm stran a já ji bohužel nedočetla dokonce,“ říká.

Křik a výhrůžky

Mluví tiše, pomalu. Ačkoliv od té doby uplynuly už čtyři roky, při vyprávění se jí několikrát zlomí hlas a slzy donutí na chvíli se odmlčet. Přesto ve vyprávění pokračuje.

Jakmile smlouvu podepsala, muži na ni namířili kameru. Prý kvůli rozhovoru. „Ptala jsem se proč a oni řekli, že to musí poslat šéfovi jako takové představení o mně. Pak bylo zase focení. Řekli, že tentokrát to bude bez oblečení. To už mi bylo nepříjemné, odmítala jsem a chtěla odejít. Jenže pak to přišlo: byli hodně agresivní, křičeli, že nikam nepůjdu, dokud se nevysvleču a dokud neudělají video. Zapnuli kameru, do pokoje vešel třetí chlap, přišel ke mně a začal mě osahávat. Bránila jsem se, ale nutili mě. Strkali do mě, vyhrožovali, řvali, že jestli to neudělám, tak mě zbijou,“ vzpomíná žena.

Muži se podle ní navíc oháněli smlouvou, kterou právě podepsala. „Tvrdili, že v ní bylo napsané, že když odmítnu, zaplatím pokutu. Už nevím, kolik to mělo být přesně, ale určitě nad sto tisíc korun,“ dodala.

Zatímco se marně bránila, pornoherec ji donutil k sexu. A kamery vše snímaly. „Za kamerou stáli dva muži, abych neměla šanci utéct, dokud se to nenatočí. Bylo to nekonečné a já měla strašný strach,“ říká.

‚Zničili mi život‘

Přestože v inzerátu byla uvedena finanční odměna už za samotné focení na castingu, žena říká, že žádné peníze nepřevzala. „Když to skončilo, v šoku jsem popadla svoje věci a vyběhla z vily,“ říká.

Na policii tehdy nešla. „Byla jsem na tom psychicky hodně špatně. Strašně jsem se bála.“

Po návratu domů chtěla jen jediné: co nejrychleji na všechno zapomenout. Jenže za měsíc se video sestříhané z jejího castingu objevilo na internetu a dívka trpěla podruhé. „Bylo to na těch jejich pornostránkách. Mně to poslal kamarád, že to našel a že jsem tam. Já se na to nedívala, nemám odvahu,“ vzpomíná.

Video ale viděli všichni její známí, sousedé i rodina. „Všichni si to mezi sebou přeposílali. Bylo to těžké, zvlášť tady v obci, kde se všichni známe,“ přiznává a na chvilku se odmlčí. „Zničili mi život. Zhroutila jsem se a chtěla jsem se několikrát zabít - spolykala jsem prášky a zapila je alkoholem, ale přítel mě pokaždé našel včas.“

Svěřit se pomáhá

Podle psychologa Jeronýma Klimeše v takových případech bývá pro oběť mnohem horší sociální potupa a ponížení z toho, že video viděli blízcí, příbuzní a sousedé, než samotné znásilnění.

„Protože když si to může nechat v sobě, má to jako černou vzpomínku, ale pokud to video běží po vesnici a ona nemůže jít na diskotéku, nemůže jít do obchodu, protože má pocit, že se všichni po ní dívají a mluví o ní, to bych řekl, že někdy bývá horší,“ vysvětluje.

Radí mluvit o otřesném zážitku s blízkými. „Obecně platí pravidlo, že čím víckrát to řeknete, tím víc se to stává symbolické - je to jen takové schéma a tím víc to ztrácí komponenty reálného zážitku.“

Žena časem dokázala na otřesný zážitek pozapomenout. Vdala se a nedávno se jí narodil syn. Vzpomínky znovu oživilo až nynější policejní vyšetřování.

Radiožurnálu se neozvala sama. Když server Seznam Zprávy minulý týden informoval, že policie zatkla devět lidí, které obvinila z toho, že nutili osmnáct dívek k natáčení pornofilmů, její kamarád v jedné z internetových diskusí sdělil, že obětí je i jeho známá.

Když ji pak reportér Radiožurnálu oslovil, žena se nejprve zdráhala, ale nakonec souhlasila s rozhovorem, aby upozornila další dívky, že musejí být opatrné.

Policejní vyšetřování

Podle ní šlo o firmu Netlook, jednoho z největších producentů pornografie v Česku. Server Seznam Zprávy zveřejnil, že policie obvinila majitele firmy Martina S. a dalších jeho osm spolupracovníků. Viní je z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění.

„Nemůžu to blíže komentovat, protože k tomu nemám souhlas klienta,“ řekl Radiožurnálu majitelův advokát Jiří Váňa. Jen dodal, že jeho klient vinu odmítá. „Proti usnesení o zahájení trestního stíhání jsme si podali stížnost, tudíž s obviněním nesouhlasíme,“ dodal. Z devíti obviněných skončilo šest ve vazbě, všichni ale trvají na tom, že dívky natáčely dobrovolně.

Podle informací Radiožurnálu policie sledovala aktivity firmy Netlook delší dobu. Producenti pornovideí ale byli opatrní. Například dívky fotili s občankou a čerstvými novinami, aby bylo zřejmé, že v době natáčení byly plnoleté. Až nedávno se policii podařilo zajistit výpovědi osmnácti dívek, které popisovaly, že je muži k natáčení nutili. A především se kriminalistům podařilo zajistit nesestříhaná videa, která pomohou dokázat, co se ve vile skutečně dělo.

Další svědectví

Policie předpokládá, že obětí je mnohem víc. „Kriminalisté NCOZ vyzývají další poškozené ženy, aby se přihlásily na policii prostřednictvím e-mailové adresy ncoz.e7@pcr.cz,” říká mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Žena, která Radiožurnálu svědectví poskytla, zatím neví, jestli se policii přihlásí. „Budu ráda, když se to bude řešit a všichni budou vědět, co se může stát. Přemýšlím, že půjdu na policii, ale ještě nejsem rozhodnutá, já nevím, jestli se k tomu vracet. Je to pro mě furt těžké,“ přiznává.

Podle policie obvinění inzerovali na internetu nabídky na profesionální modelingové fotografování od roku 2013. „To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků prezentovaných na internetu pod názvem Czech Casting,“ přibližuje Ibehej.

„Organizovaná skupina měla být řízena a financována majitelem společnosti, který po sjednání konkrétní uchazečky o práci měl rozhodnout o její vhodnosti k zařazení do projektu. Po jeho kladném stanovisku se ostatní členové měli řídit předem daným postupem, kterak dívky zmanipulovat za účelem natočení pornografického díla. Finanční profit členů skupiny osob tak měl záviset na tom, k jakým erotickým scénám se podařilo dívky přimět či přinutit,“ pokračuje.

Podle policie se u mnohých žen objevily psychické a zdravotní problémy, některé musely vyhledat lékaře a léčí se dodnes.