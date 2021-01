Porody v době pandemie. Porodnice jsou téměř bez covidových rodiček a novorozenců

„V celém Česku je potvrzený pouze jeden případ koronaviru u novorozence,“ říká Radiožurnálu primářka oddělení neonatologie v Hořovicích Milena Dokoupilová.

Moderní porodnice sídlí v třetím patře hlavní budovy a dovnitř se nikdo nezvaný nedostane. Před oddělením příjmu sedí mladá dvojice. Žena ve vysokém stupni těhotenství ještě před nástupem musí absolvovat antigenní test.

„To jsme zavedli od pátku. Každá rodička ho musí podstoupit, upozorňujeme na to dopředu,“ vysvětluje primářka, otevírá kartou dveře a vchází na novorozenecké oddělení. Na chodbě jsou seřazené malé postýlky na kolečkách, sem tam projde matka se svým miminkem. V příjemně vyzdobeném interiéru panuje překvapivé ticho, jako by si děti daly pauzu v pláči.

„To jste tu měl být v noci,“ usmívá se Vlasta, mladá matka v roušce, která se chystá vážit svého Robina. Svléká mu opatrně košilku, aby nezavadila o sondu do nosu. „Měl 1260 gramů, když se narodil, teď už bude mít nějakých osmnáct set.“

Na oddělení neonatologie jsou několik týdnů, přišli sem z pražské porodnice U Apolináře. „Tam jsme byli na ARO, kam měli tatínkové na rozdíl od běžného oddělení přístup. To je takové malé pozitivum předčasně narozeného miminka v covidové době. Roušky nosíme na chodbě, tady na pokoji ne. Tu jsem si nasadila kvůli vám,“ vysvětluje.

Izolace od okolního světa

S Vlastou je na pokoji také Martina z Prahy, která právě po dvou měsících odchází domů i s tříkilogramovým Ervinem. „Hořovice jsem si vybrala záměrně kvůli péči.“ Matky jsou tu docela dobře izolované od okolního světa.

„Tatínkové sem mohou kdykoliv. Partner si dělá dobrovolně kvůli nám test na covid, ale není to povinnost,“ dodává Martina a balí si věci na cestu domů. Celkem je v porodnici každý den v průměru dvacet žen, aktuálně o něco méně.

Podle primářky nejsou rodičky obvykle covid pozitivní i proto, že těsně před porodem zůstávají víc doma a víc se hlídají. „Možná se projeví svátky, kdy se lidé navštěvovali, a bude víc pozitivních rodiček. Tu poslední jsme propustili zrovna v neděli.“

Covid pozitivní matky jsou na pokoji v karanténě a personál k nim chodí v ochranných oblecích. „Doporučujeme, aby se o novorozence na pokoji po porodu současně s maminkou starala další osoba z rodiny. Maminka dítě jen kojí, ale další kontakt s dítětem má co nejmenší. Doprovod miminko přebaluje, chová.“

Hořovická porodnice je vyhlášená a ženy sem jezdí zdaleka. Proto tu měli za loňský rok přes 1700 porodů. Vysoký počet porodů je i důvod, proč ani v případné personální nouzi v nemocnici nebude porodnice zavírat, jako se to stalo třeba v Chebu. I proto primářka oceňuje, že se proti covidu nechá naočkovat devadesát procent personálu novorozeneckého oddělení.

„Nechceme se dostat do situace jako v jiných zemích, kde musí chodit do práce i covid pozitivní bezpříznakoví zdravotníci. Ještě se rozmýšlejí dvě sestry a jedna lékařka, my ostatní se necháváme očkovat,“ říká lékařka, která prodělala infekci v září.

Primářka neonatologie Milena Dokoupilová očekává, že díky očkování nemocnost personálu poklesne a za pár týdnů bude provoz porodnice ještě bezpečnější a klidnější.