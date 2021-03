Až stonásobné rozdíly. Vědci jsou z porovnání antigenních testů překvapení

Na velké rozdíly v citlivostech antigenních testů upozorňuje Ústav organické chemie a biochemie. Právě on by spolu se Státním zdravotním ústavem mohl podle informací Radiožurnálu předem vyzkoušet antigenní testy do škol, než je Správa státních hmotných rezerv nakoupí. Doporučuje to ministerstvo zdravotnictví. Analýzy citlivosti testů už ústav dělá. Praha 15:40 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V ústavu doteď ozkoušeli citlivost vůči antigenu viru SARS-COV-2 u 13 dostupných testů. O zkoušení výrobků z tendru na antigenní testy do škol dosud nevěděli (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou tam překvapivě velké rozdíly mezi citlivostí jednotlivých výrobců. Rozdíly mezi nejlepším a nejméně citlivým testem je přibližně ve dvou řádech,“ uvedl pro Radiožurnál výzkumník ÚOCHB František Sedlák s tím, že nejlepší test je schopný detekovat stokrát menší nálož viru než ten nejhorší.

V ústavu doteď ozkoušeli citlivost vůči antigenu viru SARS-COV-2 u 13 dostupných testů. O zkoušení výrobků z tendru na antigenní testy do škol dosud nevěděli. „Je to pro mě novinka, dozvěděl jsem se to dneska,“ reagoval ve čtvrtek Sedlák, který má v ÚOCHB zkoumání citlivosti antigenních testů na starosti. Na další případné zkoušky prý ale připraveni jsou.

Porovnání testů dle citlivosti k nukleoproteinu SARS-Cov2 (menší = lepší). Dominantním detekovaným antigenem je nukleoprotein SARS-CoV-2 (vyjma testu Humasis). | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: zdroj ÚOCHB.

Podle informací Radiožurnálu ministerstvo zdravotnictví doporučuje provést u pěti až deseti testů, které Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vyhodnotí jako nejvýhodnější, analýzu jejich citlivosti. Teprve pak je může nakoupit. Dohromady má SSHR v novém tendru zajistit do půlky dubna pět milionů antigenních testů do škol.

Jedním z nezávislých ústavů, který by atest mohl podle resortu zdravotnictví dodat, je právě Ústav organické chemie a biochemie. Ten neprovádí klasickou klinickou validaci, ale jakýsi „umělý předtest“.

„Máme čistý antigen v roztoku, neinfekční standard viru. A snažíme se najít limit detekce. Vezmeme daný antigen, postupně ho ředíme, a když se nám test přestane ukazovat jako pozitivní, tak zde máme limit detekce,“ popsal Sedlák s tím, že tato zkouška naznačuje, jak může být test ve skutečnosti citlivý.

Porovnání testů V rámci testování antigenních testů vědci porovnali limit detekce pro celkem 13 různých testů aktuálně dostupných na českém trhu. Konkrétně se jedná o testy: Ecotest, Abbott Panbio, SD Biosensor, Lepu, Humasis, Testsealabs, Safecare, Flowflex, Saligen, Biosynex, Zandcell, V-Check a Diaquick. Většina testů z tohoto porovnání je dnes schválená pro samotestování ministerstvem zdravotnictví. Podrobnější výsledky studie ÚOCHB připravuje k publikaci.

Zdroj: ÚOCHB

Zkouška může trvat jen čtyři hodiny, s přípravou a vyhodnocením maximálně dny. Nejdražší položkou na odzkoušení jsou samotné testy, kterých musí mít výzkumníci k dispozici nejméně 40 až 50. Náklady se prý vyšplhají na nižší desetitisíce korun.

Validační studie trvá déle

Atest by podle ministerstva zdravotnictví mohl SSHR dodat i Státní zdravotní ústav. „Studie ověřující citlivost antigenních testů probíhají většinou na klinických pracovištích, která mají dostatečný přísun vzorků na testování,“ vysvětlila mluvčí SZÚ Klára Doláková.

Podobnou validaci podle ní může udělat například pražská FN Motol nebo ZÚ v Ostravě. Provést takovou studii prý není úplně jednoduché, a to ani organizačně, ani finančně.

„V případě oslovení ze strany státu, abychom validovali antigenní testy, by proces vyžadoval souhlas etické komise, pořízení antigenních testů, personální zabezpečení a logistické zabezpečení,“ uvedl Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol. Vlastní testování prý zabere asi pět dní a v maximálním nasazení lze studie zvládnout za dva až tři týdny.

„Odebírá se vždy daný vzorek antigenní a zároveň pro PCR. Ve většině případů je první fáze odběru a vyhodnocení hotová během jednoho týdne další dva týdny pak trvá test viability a zpracování závěrečné zprávy,“ potvrdil Michal Pistolas ze ZÚ Ostrava. Podle něj se může cena za validační studii pohybovat od 120 do 160 tisíc korun.

Ministerstvo zdravotnictví ale zdražení výsledné zakázky při nové specifikaci, podle níž mají SSHR při nákupu testů postupovat, nepředpokládá. Analýza citlivosti u nezávislých ústavů podle resortu může prodloužit nákup testů jen zhruba o týden.

Nákupem pěti milionů antigenních testů do škol se bude ve čtvrtek večer zabývat vláda. Jak zjistil Radiožurnál, státní hmotné rezervy by měly nakoupit čtyři miliony testů podle nové specifikace ministerstva zdravotnictví, které doporučuje atest jejich citlivosti. Soutěž na další milion testů mají vypsat podle specifikace z měsíc staré zakázky ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) se zkoušením testů nesouhlasí, ministerstvo zdravotnictví podle něj nepochopilo zadání.