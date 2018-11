Porucha vyřadila z provozu pražské Masarykovo nádraží. Regionální vlaky jsou odkloněny

Porucha trakčního vedení v sobotu časně ráno zastavila provoz na Masarykově nádraží v centru Prahy. Vlaky do Kolína či Lysé nad Labem proto mimořádně vyjíždějí z hlavního nádraží, některé spoje do Kralup také ze stanice Praha Holešovice. Stejné omezení čeká i cestující v opačném směru. Železničáři pracují na odstranění závad. Provoz by se měl obnovit přibližně kolem dvanácté hodiny. Praha 7:30 18. 11. 2018 (Aktualizováno: 8:44 18. 11. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak na Masarykově nádraží (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Spadlé dráty na koleje v tunelech mezi Vršovicemi a hlavním nádražím omezily železniční dopravu už v sobotu dopoledne, kdy byly některé rychlíky vyjíždějící z Prahy zrušeny, na jiné lidé čekali na nádražích i skoro dvě hodiny.

Podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřiny Šubové může za některá zpoždění i rozbitá výhybka: „Návoz souprav na ranní vlaky byl zpožděn i z důvodu nějakého technického problému na odstavném nádraží, takže některá zpoždění nesouvisí s Masarykovým nádražím.“

Z nádraží jezdí hlavně regionální vlaky do Polabí či Kralup. Porucha trakčního vedení se tam stala v neděli kolem 03.00 a ovlivní desítky ranních spojů. Vlaky by se na Masarykovo nádraží podle webu Českých drah měly vrátit odhadem do 12.00.