Porucha trakčního vedení zastavila provoz na Masarykově nádraží

Porucha trakčního vedení zastavila v úterý odpoledne provoz na pražském Masarykově nádraží. Vlaky od Neratovic a Lysé nad Labem jsou ukončeny ve Vysočanech, od Kralup nad Vltavou v Holešovicích a od Kolína v Libni. Aktuálně z Masarykova nádraží nevyjedou osobní vlaky do Kolína, do Mladé Boleslavi a do Ústí nad Labem.

