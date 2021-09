Ministerstvo spravedlnosti šetří soudního znalce v kauze Bečva. Zatím ale nerozhodlo

Ministerstvo spravedlnosti se zabývá podezřením, že soudní znalec v kauze Bečva porušil mlčenlivost. Začátkem tohoto roku totiž Jiří Klicpera vystupoval v médiích a tvrdil, že viníka v ekologické havárii už zná. Ministerstvo se znalcem Klicperou zatím nezahájilo správní řízení, uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Praha 19:03 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

„Ministerstvo momentálně věc prověřuje jako podezření ze spáchání přestupku, tedy z moci úřední činí úkony předcházející zahájení přestupkového řízení. Se znalcem nebylo zahájeno žádné správní řízení,“ napsal pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Na prověřování soudního znalce začátkem srpna upozornily Hospodářské noviny.

Šetření potvrdil pro ČTK také soudní znalec Klicpera. „Ministerstvo spravedlnosti to už šetří, já jsem k tomu podával vyjádření. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, protože jsem nepustil ven nic, co by předtím nebylo veřejně známo. Nevím, kdo to podal, to nechci rozebírat, ale podal jsem k tomu stanovisko, takže tím se může ministerstvo teď zabývat ještě jednou, nebo odpoví poslanecké komisi, že už se to šetřilo,“ uvedl.

V únoru totiž soudní znalec v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu Bečvy nezpůsobila společnost Deza. Ještě předím v on-line debatě expertů prohlásil, že viníka zářijové otravy zná, konkrétní ale nebyl.

V případě, že by ministerstvo prokázalo, že Klicpera mlčenlivost skutečně porušil, hrozí mu finanční sankce nebo vyškrtnutí ze seznamu soudních znalců.

Resort pod vedením Marie Benešové (za ANO) zatím nechtěl závěry šetření předjímat. „Jedná se o otázku viny a trestu, kterou nelze s ohledem na zásadu presumpce neviny zodpovědět před vydáním případného rozhodnutí, přičemž jak již bylo uvedeno níže, se znalcem není prozatím ani vedeno správní řízení, natož aby bylo v případném řízení vydáno rozhodnutí,” vysvětlil za ministerstvo mluvčí.

Klicpera také uvedl, že na žádost sněmovní komise zpracovával vyjádření týkající se toho, jaké změny v legislativě by měly nastat, aby případné havárie byly lépe zvládány a dalo se jim předcházet.

„Zpracoval jsem jim vyjádření, které chtěli a které přihlíželo k tomu, co už bylo publikováno. To už jsem neopakoval, to co oni měli ve svých závěrech. Poslal jsem jim to a protože chtěli po mně nějakou práci, tak jsem jim poslal fakturu. A oni řekli, že takové věci neproplácejí. Takže pro poslance pracujeme zdarma. Oni na to dostávají nějaký paušál, jak já vím, ale jaksi nevyužívají jej a chtějí, abych pro ně pracoval zdarma, což je veselé, za dnešních okolností v této zemi,“řekl znalec.

Sněmovní komise zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po loňské havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). V souvislosti s tím komise navrhuje změnu legislativy a metodických pokynů.

S tím, že jsou nynější zákony pro případ takto velkých havárií nedostatečné, souhlasí i Klicpera. „Je v tom legislativně dost velký chaos. Ale to způsobili poslanci. Já neříkám, že to byli zrovna ti, kteří tam teď jsou, nebo ti, kteří byli v komisi. Ale legislativa je dílem Poslanecké sněmovny, potažmo ještě k tomu Senátu, takže nechť se oni podívají, co vyrobili za zmetky a napraví svoji práci,“ uvedl Klicpera.

V souvislosti s havárií policie obvinila společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes 40 tun ryb.