Poškozené trakční vedení zastavilo provoz na trati z Prahy do Berouna, cestující vozí autobusy
Kvůli poškození trakčního vedení v Karlštejně nejezdí vlaky na trati z Prahy do Berouna. Poškození je rozsáhlejší, obnovení provozu proto může trvat několik hodin, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle informací Českých drah potrvá omezení do pátku do 02.00.
„V Karlštejně došlo k poškození trakčního vedení při jízdě osobního vlaku. Poškození je rozsáhlejší a předpoklad obnovení je několik hodin. Provoz na trati z Prahy do Berouna je zastaven,“ uvedl Kavka. Že oprava bude trvat několik hodin potvrdila Radiožurnálu i mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Správa železnic zjišťuje stav a pracuje na opravě trakčního vedení, uvedly na webu ČD. V úseku Beroun – Řevnice a zpět je zavedena kyvadlová náhradní autobusové doprava. Provoz vlaků dálkové dopravy z Prahy do Berouna a zpět je přerušen.