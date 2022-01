‚Pociťujeme nemoc každého zaměstnance.‘ Sociální služby řeší nedostatek personálu kvůli covidu

Kvůli nakažlivější variantě koronaviru omikron začíná být nedostatek pracovníků v sociálních službách. Zdravotníci a sociální pracovníci přitom mohou využívat takzvanou pracovní karanténu. „Snažíme se ale primárně, aby nemocní a ti, kteří přišli do rizikového kontaktu, zůstávali pět dnů v karanténě mimo práci,“ říká Radiožurnálu Daniela Lusková z Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka Domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové. Rozhovor Praha 10:09 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až v případě, že nedokážeme adekvátně obsadit směny, zařazujeme do provozu i lidi s rizikovým kontaktem, nikoliv pozitivní, říká Lusková | Zdroj: Profimedia

Jaká opatření teď platí ve vašem domově pro seniory?

Máme od vlády nařízeno povinné testování pouze neočkovaných zaměstnanců, kterých je dnes už naprosté minimum. Mezi mými 250 zaměstnanci jde o jednotky případů, asi deset lidí, kteří nejsou očkovaní. Ti musí být testováni povinně. Ale v rámci preventivních opatření testujeme jednou v týdnu všechny zaměstnance, tedy i ty očkované. Tak, jak to de-facto mají i další firmy. Nedostáváme ale žádný příspěvek od státu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Danielou Luskovou

Co se návštěv týče – jaký u vás platí řád, jaká jsou pravidla?

U návštěv není žádná výrazná regulace v souvislosti třeba s šířením varianty omikron. Obecně platí, že ředitel může nastavit režimová opatření – lidé si musí dezinfikovat ruce, mít respirátory. A co se týká konkrétně našeho domova seniorů – právě v souvislosti s variantou omikron – máme nastaveny návštěvy tak, že musí projít testem u nás. Nebo si přinést ve lhůtě 24 hodin antigenní test, nebo ve lhůtě 72 hodin PCR test. Takže pravidla jsou v tuto chvíli u nás o něco přísnější.

Chybí každý zaměstnanec

Když se vrátím k personálu, máte problémy s nedostatkem lidí v těchto dnech?

Počty nakažených pomalu narůstají. V tuto chvíli jsou v pracovní karanténě čtyři lidé – je to zhruba 10 dnů, kdy tento nástroj využíváme. Snažíme se primárně, aby nemocní lidé, a ti, kteří přicházeli do rizikových kontaktů, zůstávali těch pět dnů v karanténě. Ale pouze pokud to neohrožuje provoz. Až v případě, že nedokážeme adekvátně obsadit směny, tak zařazujeme do provozu i lidi s rizikovým kontaktem, nikoliv pozitivní.

Předpokládám – podle četných telefonátu s kolegy – že k tomu podobně přistupuje většina poskytovatelů. Výskyt nákazy v jednotlivých regionech se odráží samozřejmě i v počtu zaměstnanců pobytových služeb. Počet nakažených sice narůstá, ale po pěti dnech se stíhají vracet zpátky do provozu – je to takový koloběh. Nedostatek personálu přesto pociťujeme s nemocí každého zaměstnance, protože sociální i zdravotní služby nemají žádný výrazný nadstav zaměstnanců.

Šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Nejde, aby se neočkovaní zaměstnanci vyhýbali klientům Číst článek

Upravovat třeba pracovní směny, aby se ošetřovatelé méně potkávali – což se dělo hodně v loňském roce – to už v dnešních dnech nepřipadá v úvahu?

Ne. Zkoušeli jsme to na začátku epidemie koronaviru takto upravovat, ale od těchto metod už se prakticky ustoupilo, protože ty směnné provozy není možno takto zařídit.

V případě kritického nedostatku personálu – máte možnost požádat o pomoc třeba armádu nebo hasiče? Museli jste to už využít?

V loňském a předloňském roce takto postupovala některá zařízení. Armáda se snažila vycházet vstříc a pomáhala, kde mohla. U nás v domově seniorů, když jsme měli největší míru nákazy – což bylo na podzim 2020 – jsme nežádali armádu, ale kontrolovali jsme nákazu vnitřními postupy.

Požádali jsme třeba o pomoc veřejnost, která byla v té době bez zaměstnání, například lidi z gastroprovozu. A tenkrát opravdu na naši výzvu v Hradci Králové reagovalo zhruba 60 lidí. Z nich jsme vybrali pro okamžitou pomoc brigádníky, kteří u nás pracovali asi tři týdny. Pomáhaly nám také zdravotnické školy a vysoké školy, takže to bylo dobré. V tuto chvíli nepředpokládám, že bych musela přistupovat k podobným krokům.