Revolta proti Babišovi se u zákonodárců ANO nekoná. Převažuje kritika Vondráka s Macurou, i velmi tvrdá

Hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš Macura (oba ANO) zkritizovali během prezidentské kampaně svého stranického šéfa Andreje Babiše. Co s nimi po volbách dál? Zatímco poslankyně Berenika Peštová volá po jejich vyloučení, podle dalších zákonodárců jejich výroky dokazují, že je hnutí demokratické. Většinová shoda mezi poslanci a senátory ANO, jak zjistil v anketě iROZHLAS.cz, ale panuje v tom, že expremiérova kampaň byla pozitivní. Původní zpráva Praha 17:19 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební štáb hnutí ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Jako nejvíce nekompromisní se ukázala být poslankyně Berenika Peštová, mimo jiné bývalá dlouholetá náměstkyně ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).

„Tito pánové by měli opustit řady hnutí ANO, a to ve všech směrech. Tedy vzdát se nejen členství, ale i veškerých funkcí z toho vyplývajících (poslanec, zastupitel, hejtman i primátor),“ zkritizovala Vondráka s Macurou.

A dodala, že je podle ní nepřijatelné, aby místopředseda hnutí (kterým je Vondrák) vystupoval s názorem, že jeho předsedu mají odsoudit a že jej volit nebude. „Měl vystoupit z hnutí a pak ať si svůj názor prosazuje,“ doplnila Peštová.

Tomáš Macura

@Macura2014 Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem „účel světí prostředky“. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident. 788 9350

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová sice uvedla, že je kritika zdravá a často i potřebná, zároveň ale zopakovala, že vyjádření Vondráka s Macurou považuje za podraz.

„Nejsou nezávislými politiky, ale členy hnutí, které má nějaká pravidla a které se zpovídá svým voličům. Pravidla se musí ctít, i když nemusím se vším souhlasit,“ popsal svůj pohled druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček.

‚Připravují si půdu k odchodu‘

Poslanec Karel Tureček v reakci na dotaz serveru iROZHLAS.cz zmínil, že se mu nelíbí medializace názorů Macury a Vondráka na prezidentské volby: „Budí to na mne dojem, že právě tou medializací si kolegové připravují půdu spíše k odchodu z ANO.“

Jeho kolega ze Sněmovny Milan Feranec se podivil nad tím, že před volbami kritiku ostravského dua na směřování ANO velmi dlouho neslyšel. Doplnil, že by setrvání v hnutí měla oba sami zvážit.

A Robert Králíček zase řekl, že uznává jejich právo vyjádřit svůj názor, sám ho ale nesdílí a nelíbil se mu způsob, jakým jej vyjadřují.

Jako jiná hnutí

Naopak zastání našli hejtman Vondrák a primátor Macura například u Stanislava Fridricha, Julia Špičáka a Jany Berkovcové. „Žádné vyloučení se nechystá, pokud vím. Jejich názory nesdílím, ale respektuji,“ uvedla poslankyně s tím, že se ale domnívá, že jim oběma šlo o vlastní zviditelnění.

Babiš vyvolával strach z války. Nepřipojí-li se ke mně další, není pro mě v ANO místo, říká primátor Macura Číst článek

Poslanec Stanislav Berkovec zmínil, že takové názory svědčí o tom, že ANO není hnutí, kde by dostávali všechno nějakým „befelem“.

„Tyto diskuse a výměny názorů probíhají otevřeně i na našem poslaneckém klubu a v případě pana hejtmana to nebylo poprvé. Veřejně a před volbami to zvenku vypadá jako ‚podpásovka‘, ale to si určitě vyříkáme uvnitř hnutí tak, jak to běžně dělají jiná demokratická hnutí nebo strany,“ věří.

Další oslovení poslanci stranické renegáty komentovat nechtěli s poznámkou, že je to čistě vnitřní věc hnutí. Tak odpověděli například exhejtman Ladislav Okleštěk nebo místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

‚Nevzkazovat si přes média‘

Server iROZHLAS.cz se ptal i v Senátu. Tam jeho zástupci sedí v šestičlenném klubu ANO a ČSSD. Jediní dva členové ANO v celé horní komoře Ondřej Feber a Věra Procházková se shodli, že je na veřejné kritice ze strany Vondráka a Macury vidět, že hnutí ANO není stranou jednoho muže.

„Výměna názorů je vítána. Ale nejlépe je řešit problémy doma, nevzkazovat si je přes média či sociální sítě,“ vzkázal ostravské dvojici rebelů Feber.

Podle Procházkové musí kritici ukázat, že to umí lépe. „Nevidím ale důvod, aby ANO opouštěli,“ doplnila.

Frýdecko-místecký senátor Zdeněk Matušek, který se do horní komory dostal loni společně za ANO a ČSSD, s kolegy z klubu souzní v tom, že názorové rozdíly sice jsou nutnou součástí fungování každé strany, neměly by se ale řešit veřejně.

Ostrá, nebo pozitivní kampaň?

Server iROZHLAS.cz se zákonodárců ANO ptal i na to, jak hodnotí prezidentskou kampaň svého stranického šéfa Andreje Babiše – zda se vedla v pozitivním duchu, jak sám tvrdil.

Část klubu nepřipouští, že by se jejich šéf v kampani něčím neetickým provinil, a stojí pevně za tím, že za špinavosti mohl jeho protikandidát či média.

S Vondrákem budeme mluvit na předsednictvu. Babiše bych ještě nepohřbívala, říká Schillerová Číst článek

Poslanec Miloslav Janulík o prezidentské kampani prohlásil, že byla „přiměřená a slušná“. S odkazem na povolební slova neúspěšné kandidátky Danuše Nerudové, která vyzvala k podpoře Petra Pavla s tím, že je potřeba se postavit zlu, doplnil: „Řekl snad Andrej Babiš o někom, že je zlo?“

I Ladislav Okleštěk a Milan Feranec se domnívají, že šlo o kampaň v pozitivním duchu. „Všichni v médiích mluvili o podpásových útocích, ale on žádný takový nepřišel,“ uvedl Okleštěk. „Že o ní média referovala jinak, je věc druhá,“ doplnil ho Feranec.

I podle Karla Turečka se většina Babišovy kampaně nesla v pozitivním duchu. „Pokud se kandidáti snaží mobilizovat voliče, přirozeně to vede i k větší konfrontaci. Udržení čistě pozitivního tónu je pak velice složité a to přirozeně platilo pro Andreje Babiše i Petra Pavla,“ dodal.

Vondrák: Podporu Pavla jako zradu neberu. Babišova kampaň mi potvrdila, že se na prezidenta nehodil Číst článek

V podobném duchu mluvila i Berenika Peštová, která vyhrocení kampaně vyčetla Petru Pavlovi a tlaku ze strany médií, konkrétně České televizi.

Do médií se opřeli i Stanislav Berkovec a Jana Berkovcová. Podle ní byla mnohem vstřícnější k Babišovu protikandidátovi. „Kampaň Andreje Babiše byla vedena v pozitivním duchu, naopak mu bylo neustále médii něco podsouváno a jeho výroky dezinterpretovány,“ popsala.

Berkovec zase uvádí, že první část byla vedena pozitivně, ve druhé přiostřil leckdo: „Těžko si umíme představit tíhu stresu a vypjaté situace, a tak nechci být po bitvě generálem. Tím je ostatně už budoucí pan prezident.“

Poslankyni Romanu Fischerovou stejně jako Ondřeje Babku podle jejich slov „překvapila míra negace a nenávisti, výhrůžek a zastrašování z druhé strany“. Fischerová doplnila, že „to opravdu nemá v demokratické společnosti co dělat“.

‚Zbytečně vyhrocená kampaň‘

Naopak část poslanců ANO dává vinu za vyhrocení kampaně i svému stranickému šéfovi.

„Prezidentská kampaň, ale nejen ze strany Andreje Babiše, byla vyhrocená, zcela jistě ne v pozitivním duchu. Petr Pavel zvítězil, je naším prezidentem a to by nyní měli všichni respektovat,“ popsal Stanislav Fridrich.

Hlavní tváře hnutí ANO také mluví o chybách na straně šéfa Babiše, ačkoliv jinak se k názorům Macury a Vondráka tito politici postavili negativně.

Babišova politická kampaň porušovala veškeré etické zásady komunikace, uvedly PR agentury Číst článek

„Kampaň byla ve všech ohledech a ze všech stran velmi vyhrocená. Určitě ne všechno se povedlo, ale to si musíme ještě rozebrat,“ přiznala šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Doplnila ale, že Babiš nestrašil válkou, mluvil jen o míru, nerozděloval společnost, naopak vyzýval ke zklidnění.

„Kampaň byla ostrá ze všech stran, to se ale dá od druhého kola prezidentské volby očekávat,“ doplnila ji místopředsedkyně Sněmovny Dostálová a dodala, že ani ona neměla pocit, že by Babiš strašil válkou.

Havlíčkovi, prvnímu místopředsedovi hnutí ANO, v kampani chybělo více ekonomických a sociálních témat a méně válečných.

„Co se týká těch sporných billboardů, nejlepší odpověď nám dá nový prezident. Uvidíme, jestli naše obavy byly, či nebyly na místě,“ uvedl ke zřejmě nejvýraznějšímu prvku expremiérovy kampaně. „Musíme se poučit z chyb,“ dodal.

Billboard prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

I senátoři se vyjádřili k tvrdé kampani. Zdeněk Matušek řekl, že s jejím průběhem není nadšen: „Vnímám ji zbytečně vyhrocenou, a to z obou táborů.“

Senátor Ondřej Feber ukázal na marketingové oddělení. „Dala se jim příliš volná ruka. Marketéři prosadili své chápání světa nad zkušenosti a rady dlouholetých politiků,“ popsal a dodal, že k podobnému názoru podle něj došlo i stranické vedení.

A poslanec Robert Králíček odpověděl, že jsou pro něj prezidentské volby uzavřenou záležitostí. „Vítěz je jasný,“ uzavřel lakonicky.