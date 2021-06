Poslanci budou znovu hlasovat o covidpasech. Vláda je chce zavést od července, opozice má výhrady

Ve středu by poslanci měli projednat zákon o vydávání takzvaných covidpasů. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD chce vláda certifikáty prosadit do konce června. Na startu covidových pasů právě od příštího měsíce se už dřív shodli zástupci zemí Evropské unie. Praha 18:55 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český návrh je podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD přípravou na spouštění evropského pasu | Foto: Stina Stjernkvist | Zdroj: Reuters/TT NEWS AGENCY

Covidpasy by měly obsahovat potvrzení o očkování proti nemoci covid-19, jejím prodělání nebo negativním testu na koronavirus a měly by umožnit cestování bez dalších omezení, například bez karantény.

Na podobě jednotného dokladu se dohodly také země Evropské unie. Český návrh je podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD přípravou na spouštění evropského pasu.

„Připravujeme celou infrastrukturu na spouštění evropského covidpasu. My budeme mít národní systém, které se buď přetransformuje v to evropské řešení, nebo ne, a budeme ho využívat, jako ho teď už ostatně využíváme pro očkované,“ popsal Kulhánek v pořadu Partie na TV Prima.

Už teď můžou naočkovaní lidé odcestovat bez testu do Chorvatska a dalších šesti států, a to 22 dnů po první dávce vakcíny.

Výhrady poslanců

Dolní komora Parlamentu se měla návrhem zabývat už minulý týden ve zrychleném režimu, ale klub hnutí ANO ho nakonec stáhl. Podle jeho předsedy Jaroslava Faltýnka nepanuje na podobě certifikátů mezi poslanci shoda.

Výhrady má například hnutí STAN.

„My jsme od začátku s Piráty říkali – především u toho původního návrhu – že nemáme jistotu, jakým způsobem budou ochráněna data a informace. Zadruhé jsme říkali, že vždy musí existovat alternativa pro starší občany v České republice, kteří nepoužívají elektronické prostředky komunikace,“ připomněl na Primě výtky předseda hnutí Vít Rakušan.

Neshody panovaly také o rozsahu údajů, které by covidpasy měly obsahovat. Například ODS by i ve zrychleném režimu schvalování podpořila minimalistický návrh, který by se příliš neodchýlil od evropského certifikátu.

„Když si řekneme dobře, tak to přijmeme s těmi úpravami, o kterých se bavíme, a bude to třeba platit do prvního prosince nebo v nějakém takovém limitu, tak je to dobré,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala v České televizi.

Proti zavedení covidových certifikátů jsou poslanci hnutí SPD. Jde podle nich o diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.