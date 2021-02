Zaměstnanci v karanténě mohou dostat bonus až 370 korun za den. Částka se bude řídit výší výdělku

Lidé v nařízené karanténě budou moci dostávat k náhradě mzdy bonus až 370 korun za den, a to podle výše svého výdělku. Vyplácet jim ho bude zaměstnavatel po deset dnů. O tyto výdaje si pak sníží sociální odvody. Vládní návrh zákona, který s tím počítá, ve čtvrtek ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Musí ho ještě odsouhlasit Senát. Podle návrhu by se příspěvky měly vyplácet od března do konce května.

Praha 15:07 11. 2. 2021 (Aktualizováno: 15:27 11. 2. 2021)