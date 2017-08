Poslanci Novotný a Borka podali stížnost proti obvinění v kauze ROP. Je účelově vytvořené, tvrdí

Poslanci Josef Novotný (ČSSD) a Jaroslav Borka (KSČM) vytáhli do boje proti stíhání v kauze ROP Severozápad. Oba proti obvinění z předminulého týdne podali stížnost, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil jejich obhájce Josef Lžičař. Policie politiky stíhá kvůli údajným machinacím s evropskými dotacemi. Podle ní se dopustili poškození finančních zájmů Evropské unie či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Stíhání v kauze čelí 26 lidí. Praha 6:00 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Borka za KSČM | Foto: Khalil Baalbaki

„Dostali jsme usnesení o zahájení trestního stíhání a na to reagujeme stížnostmi,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Lžičař.

Advokát původně zastupoval pouze exhejtmana Novotného, nyní hájí i Borku. Oba zákonodárci jsou podle něj nevinní.

Neznali se

„Nejsou si vědomi, že by byli součástí nějaké zločinecké organizace, že by jednali vědomě se skupinou těch 24 osob. Oni se ani neznali a já si myslím, že to je účelově vytvořené,“ míní Lžičař.

Stíhání Borky s Novotným se týká třetí vlny kauzy ROP Severozápad z konce loňského roku. Policie ji tehdy odstartovala na základě informací spolupracujícího obviněného - někdejšího šéfa dotačního úřadu Petra Kušnierze, jehož už soudy kvůli machinacím s dotacemi poslaly dvakrát za mříže.

„Jsem odpůrcem institutu spolupracujícího obviněného, značně nevěrohodného a v tuto chvíli již dvakrát odsouzeného Kušnierze,“ komentoval to Lžičař.





Josef Novotný | Foto: Filip Jandourek

Podle policistů skupina, již jsou vedle poslanců a Kušnierze ještě podnikatel Daniel Ježek, exsenátor Alexandr Novák či bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD) způsobila manipulací s 500 projekty škodu skoro 14 miliard korun.

Údajné dotační chobotnici podle detektivů vládli Ježek s Novákem, přičemž úředníci a politici bez odmlouvání plnili jejich příkazy.

Člen komise a vůdce

Borka se podle policie podílel na machinacích jako člen hodnoticí komise a pomáhal tak schvalovat nezákonně vybrané projekty.

Novotný údajně představoval jednu z vůdčích postav, která určovala, kdo si na evropské peníze sáhne. Podle Kušnierze tak zařídil 315 milionů pro střední školu v Sokolově, kterou v minulosti vedl.

Borka se i přes závažné obvinění stal volebním lídrem komunistické kandidátky v Karlovarském kraji. Šéf KSČM Vojtěch Filip k tomu řekl, že strana věří v Borkovo očištění a on nemůže spolustraníkům přikazovat, aby Borku vyloučili.