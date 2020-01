Poslanci hájili cestu do Peru za 900 tisíc ‚navazováním spolupráce‘. Přínos pro stát je ale nulový

„Musím se jednoznačně distancovat od výletu poslanců do města Cuzco,“ řekl Radiožurnálu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který se proti cestě politiků ostře ohrazuje.

Cesta skupiny poslanců, během které loni podnikli soukromý výlet do kultovního inckého města na Machu Picchu, zatím nemá pro Česko žádný užitek. Radiožurnál navíc zjistil, že politici nemluvili pravdu, když svou cestu vysvětlovali.

„Je to záležitost, která s námi nebyla nijak předem konzultována, že by tam měli zastupovat zájmy hlavního města Prahy nebo zprostředkovávat nějaký kontakt. My o téhle cestě ani nevěděli.“

Reagoval tak na slova, jimiž poslanci z kontrolního výboru sněmovny vysvětlovali, o čem v Peru jednali. Ačkoliv právě oni mají kontrolovat efektivní hospodaření státu, kvůli výpravě do Peru se ocitli v podezření, že sami mrhali státními penězi.

„To byl právě ten velký zájem navázání spolupráce starosty Cuzca s městem Praha. Mají náboženství Pražského Jezulátka, o Prahu se velmi zajímali a chtěli se tady zastavit a navštívit dvě galerie,“ vysvětloval Radiožurnálu předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO).

K partnerství Cuzca s českou metropolí ovšem dosud nejenže nedošlo, ale zástupci obou měst se ani nesešli. Byť k tomu - alespoň podle Kubíčka - prý už málem došlo. „Pan primátor Cuzca se zúčastnil nějaké výstavy ve Varšavě a měl zájem sejít se s panem primátorem Hřibem, ale z časových důvodů mu toto nevyšlo,“ řekl.

Praha ovšem o údajném zájmu Peruánců o partnerství vůbec nic neví. „Žádnou žádost o spolupráci neevidujeme, proto taky nedošlo k žádným kontaktům,“ řekl primátor Hřib. A dodal, že Praha o partnerství s Cuzcem ani nestojí.

Obvykle ho totiž uzavírá s významnými, většinou hlavními městy a dohoda musí být výhodná pro obě města. „V případě města Cuzco v tuto chvíli ten prostor nevidím,“ doplnil primátor.

Trestaný starosta

Nesrovnalostí v cestě českých poslanců do Peru je ale víc. Další se týkala starosty Cuzca Victora Boluarteho Mediny, který byl odsouzen za machinace s veřejnými penězi.

Když se Radiožurnál ptal, zda bylo vhodné jednat právě s ním, Kubíček starostovo odsouzení popíral. „My jsme se na to ptali a on nikdy odsouzen nebyl,“ tvrdil při rozhovoru loni 17. prosince. O tři dny dříve přitom v peruánské televizi i na tamních zpravodajských webech běžela zpráva, že národní volební porota Medinu odvolala z funkce starosty právě kvůli zmíněnému odsouzení za podvod.

Pochybná nebyla jen cesta do Cuzca, ale celá výprava do Peru – jedné z nejzkorumpovanějších zemí. „Korupce vládne v jihoamerických státech celkem běžně,“ připustil Kubíček, „ale já musím říct, že Peru bylo první zemí, která se s ním začala vypořádávat - zřídila speciální senát, speciální soudy a fungovaly i na vrcholné vládní činitele,“ hájil zemi.

Šestičlenná delegace vyrazila do Peru 11. května 2019. Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen výboru Přemysl Mališ (ANO), poslankyně Ivana Nevludová (dříve SPD, nyní nezařazená), která ve výboru skončila tři měsíce před cestou, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Ten letěl podle svých slov proto, že při cestách mimo Evropskou unii musí poslance vždy doprovázet někdo z vedení sněmovny.

Při zahraničních cestách politiků je zvykem, že jezdí na oficiální pozvání. Jak to bylo v tomto případě, není jasné. Kubíček tvrdil, že pozvání nezařizoval on, ale šéf Nevyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Ten se nechal slyšet, že delegaci zval peruánský Nejvyšší kontrolní úřad, pozvánku ale nezveřejnil. A neudělal to ani nyní, když ho o to Radiožurnál znovu žádal.

Tři dny pod Machu Picchu

Po čtyřech dnech strávených v hlavním peruánském městě Limě následoval přelet do Cuzca, které je turistickou vstupní branou na Machu Picchu.

Poslanci s Kalou trávili v Cuzcu tři dny, během nichž podnikli pět schůzek a na jeden celý den si vyčlenili volno. Právě tehdy se vydali na Machu Picchu.

Ve slunečném dni stoupali na vrchol kopce, kde leží slavné pozůstatky dávného města, když je přistihl reportér Radiožurnálu. Nejprve nesli nelibě, že jim pokládá otázky a natáčí je na mobil. Pak ale někteří svolili k rozhovoru a prohlašovali, že cestu, vstupné a služby průvodce si platili sami. Jenže letenky a ubytování v hotelech hradil stát.

Prezident Kala na konci rozhovoru s reportérem Radiožurnálu přímo na Machu Picchu slíbil, že náklady spojené s turistickou částí výpravy vrátí. „Tak, jak to stavíte, je to trochu problém. Ale uvědomte si, že když se sem člověk dostane jednou za život, tak aby se tady někde nepodíval,“ vysvětloval.

Na otázku, proč si letenky a hotely v Cuzcu nezaplatili sami, odpověděl: „Tak já si to zaplatím, no tak.“ Po svém návratu do Prahy si to ale rozmyslel.

Přínos pro firmy zatím žádný

Po kritice, že kontrolní výbor a Nejvyšší kontrolní úřad mají dohlížet na hospodárné využívání veřejných peněz a přitom utrácejí za pochybnou cestu s nejasným přínosem, zveřejnil výbor i úřad zprávy, ve kterých líčily, že v Peru vyjednávaly spolupráci s tamními kontrolními institucemi.

Kala už nechce cestu a její přínos komentovat. „Hovořit na vaše téma nemám zájem,“ napsal v e-mailu.

Předseda kontrolního výboru Kubíček vyprávěl, že Peru a především Cuzco má velké problémy s odpadem a znečištěním vod a že tohle by mohlo být příležitostí pro české firmy.

„Peruánská strana slíbila příjezd do České republiky, kde jsme přislíbili kontakty a informace o zdrojích energetického využívání odpadů, plus čističek vod, které tam potřebovali. Byli jsme domluveni s čističkami odpadu ve velkých městech, chtěl jsem je vzít do Českých Budějovic na ukázku teplárny,“ líčil Kubíček. Jenže ani z toho zatím není nic. A podle poslance za to můžou Peruánci.

„Bohužel se to zatím neuskutečnilo. Dochází tam k velké vládní nestabilitě. To znamená, že zatím žádná delegace do České republiky nepřijela,“ doplnil. Efekt tak poslanecká delegace dosud nemá žádný.

Není to přitom poprvé, kdy se čeští zákonodárci vydali za státní peníze do Peru. V roce 2014 tam vyrazili čtyři senátoři a jednali prý o zalesňování vykácených pralesů, o nelegální těžbě, o cestovním ruchu. A také oni si tehdy dopřáli výšlap na Machu Picchu.

Jeden z účastníků, Miloš Vystrčil z ODS, na svém webu pak podrobně referoval: „Senátoři si našli čas také na příjemnější aktivity, než bylo domlouvání spolupráce s jihoamerickými protějšky. Podívali se například do historického náhorního města Cuzca, kde si senátoři vyzkoušeli listy koky.“