Poslanci řeší omezení prodeje energetických nápojů. Chtějí změnit věkovou hranici

Druhé čtení slouží zejména k uplatňování pozměňovacích návrhů. Poslanci zatím představili úpravy, které by zákaz rozšířily na všechny energetické potraviny nebo posunuly věkovou hranici. Obchodníci by takové zboží nesměli prodat lidem mladším šestnácti let, nebo dokonce osmnácti let místo původně navrhovaných patnácti.

6:25 Energetický nápoj není džus. Chceme chránit zdraví dětí před nežádoucími účinky, vysvětluje Výborný Číst článek

Rozšíření zákazu na všechny energetické potraviny míří podle úpravy skupiny poslanců kolem Ivety Štefanové (SPD) a Jana Berkiho (STAN) zejména na určité druhy bonbonů, žvýkaček a tyčinek, které obsahují povzbuzující látky.

Navrhovaný posun věkové hranice na šestnáct let zdůvodnila Martina Ochodnická (TOP 09) tím, že do devátých tříd základních škol mohou chodit i patnáctiletí.

Z předlohy by podle celkového pozměňovacího návrhu skupiny původních předkladatelů naopak mohl zmizet úplný zákaz prodeje energetických nápojů ve zdravotnických zařízeních, zůstala by školská zařízení, zařízení sociálně-právní ochrany dětí a akce určené pro děti.

Hranici osmnácti let věku navrhla skupina poslanců kolem Štefanové a Berkiho s ohledem na její sladění se zákazem prodeje alkoholu, cigaret nebo nikotinových sáčků.

Zákaz prodeje energetických nápojů dětem podpořila vláda. Výborný zmínil jejich nežádoucí účinky Číst článek

Prodej energetických nápojů prostřednictvím automatů a internetu by byl možný podle novely jen za podmínky ověření věku kupujících. Úpravy se týkají i vymezení energetického nápoje přímo v zákoně, nikoli až ve vyhlášce, i regulace reklamy na tyto výrobky.

Mezi mládeží podle předkladatelů existuje problém s rizikovou konzumací energetických nápojů.

„Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v České republice vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci,“ uvedli v důvodové zprávě. Poslanci z řad kritiků předlohy naopak tvrdili, že zakázané věci jsou pro děti lákadlem, a poukazovali na odpovědnost rodičů.