Důchodová reforma prošla prvním čtením. Benda debatu, která zabrala 32 hodin, má za ‚kultivovanou‘

Sněmovna ve čtvrtek podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá například zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Úvodní debata o sporné penzijní reformě poslancům zabrala 32 hodin čistého času a vyplnila tři jednací dny. Převažovala v ní opoziční kritika. Praha 18:25 30. května 2024 U důchodové reformy se poslanci drželi tématu, i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda debatu označil za mimořádně kultivovanou

Předloha zamíří k posouzení do sociálního výboru. Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zamítnutí penzijní novely už v prvním čtení ani její vrácení vládě k přepracování. Pro oba návrhy hlasovalo shodně 81 ze 171 přítomných poslanců.

Zástupci obou hnutí tvrdí, že pokud se dostanou do vlády, reformu penzí upraví, nebo dokonce zruší. Úvodní diskuse k předloze skončila ve čtvrtek v 18.00, když vládní tábor nechal stanovit na tuto hodinu pevný čas pro hlasování. Propadly dvě desítky opozičních přihlášek k vystoupení.

Čistého času poslanci o návrhu diskutovali 32 hodin. Nebyly to ale obstrukce jako například u diskuse o korespondenční volbě, kdy poslanci u pultíku mluvili i rekordně dlouho a také o jiných tématech.

U důchodové reformy se poslanci drželi tématu, i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda debatu označil za mimořádně kultivovanou. I tak koaliční většina ve sněmovně v čtvrtek odhlasovala pevný bod hlasování na šestou hodinu odpoledne, aby tím tu třídenní diskusi uzavřela. Na to si opozice stěžovala.

Asi nejvýraznější změna, kterou koalice navrhuje, je posunutí věku odchodu do důchodu. Podle novely by se věková hranice určovala podle aktuální doby dožití, měla by se určit lidem, kterým bude zrovna padesát tak, aby v penzi strávili v průměru 21 let.

Poslanci opozičních hnutí ANO i SPD už dopředu říkali, že právě to případné posunutí věkové hranice je pro ně největší problém. Koalice si ale na této změně trvá. Připouští ale třeba to, že by se mohla upravit metoda, podle které se věk odchodu do penze bude určovat.

V současnosti je v novele návrh na posunutí podle délky dožití o maximálně dva měsíce, například demografové ale navrhují pozvolnější posun. To a dalších jedenáct oblastí, které důchodová reforma mění, budou řešit sněmovní výbory.