Poslanci se sešli jen čtyři dny před volbami. V provizorních podmínkách řeší lithium

V pondělí ve 13 hodin začala mimořádná schůze sněmovny. Svolali ji komunisté kvůli sporu o těžbu lithia a podporu našli i u dalších opozičních a koaličních stran. Poslanci jednají v provizorních podmínkách, protože hlavní sál sněmovny se opravuje. Praha 13:01 16. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednací sál Poslanecké sněmovny se opravuje, poslanci se na schůzi před volbami sejdou v náhradních prostorách | Zdroj: CNC / JAKUB POLÁČEK

Spor, který se krátce před volbami vede hlavně mezi hnutím ANO a ČSSD, vyvolalo memorandum, které před dvěma týdny podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD s australskou firmou EMH.

Přehrát Speciál Českého rozhlasu Plus Jaké výhrady má část politiků k těžbě lithia?

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše bylo sepsáno v angličtině a bez vědomí vlády.

Kampaň nad zájmy země?

Listina má za několik let umožnit těžbu rudy s lithiem v Krušných horách. Podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka dal australským těžařům povolení k průzkumu lithia ministr za ODS již v roce 2010 a letos v lednu ho prodloužil ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec.

Senát ve čtvrtek vyzval politiky z hnutí ANO a KSČM, aby nenadřazovali své politické zájmy a způsob vedení volební kampaně nad zájmy Česka.

Místopředseda zemědělského výboru a místopředseda rozpočtového výboru sněmovny a poslanec hnutí ANO Jan Volný doufá v možnost anulování memoranda. Obává se totiž, že by memorandum mohlo v budoucnosti způsobit státu velké škody.

„Ať si to rozhodne nová vláda, vždyť na to není spěch. Ať to rozhodne nová vláda, která s tím jednou bude pracovat,“ řekl Radiožurnálu Volný.

Z lithia může stát získat až 33 miliard. Musely by se u nás ale vyrábět i baterie Číst článek

Sobotka: memorandum je nezávazné

Podle tvrzení premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD je memorandum nezávazné. Hájí ho například i předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

„Byly vydány průzkumné licence a náš právní řád říká, že kdo má právo provádět průzkum, tak má potom také přednostní právo provádět těžbu. Ono to má také určitou logiku. Stát do toho vstupuje tím, že vybírá poplatky za vytěžený nerost a memorandum směřovalo k tomu, aby se projevila společná vůle, že pokud se tu lithium vůbec bude těžit, že se zde bude i zpracovávat,“ řekl Sklenák pro Radiožurnál.

Svolání schůze podnítila opoziční KSČM, podle níž nepatří lithium do cizích rukou a mělo by zůstat státu. Podobný názor má vedle ANO opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

V náhradních prostorách

Poslanci se budou muset kvůli rekonstrukci hlavního sálu spokojit se sálem, v němž obvykle zasedá klub ČSSD a konají se v něm větší semináře a veřejná slyšení.

Chybí v něm elektronické hlasovací zařízení, takže poslanci budou muset pracovat s trochu jinou technikou a hlasy budou sčítat skrutátoři.