Skok z okna či kulturní válka. Jednání poslanců o sňatcích homosexuálů provází ostrá debata

Poslanci se po roce znovu zabývají návrhem na uzákonění sňatků homosexuálů, který ve sněmovně leží už přes tři roky. Zatímco u většiny parlamentních stran má podporu, například lidovci, SPD či Trikolóra jej opakovaně kritizují. A výjimkou není ani čtvrteční debata. Praha 13:39 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit, adoptoval stejnopohlavní pár, raději skočím z okna, prohlásil Tomio Okamura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro připomenutí: novelu občanského zákoníku předložila v červnu 2018 skupina pěti desítek poslanců v čele s Radkou Maxovou z hnutí ANO (v roce 2019 se Maxová stala europoslankyní, pozn. red.).

Spolu s ní zákon předkládají také například předseda hnutí STAN Vít Rakušan, Petr Dolínek z ČSSD, komunista Jiří Dolejš či Dominik Feri z TOP 09. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) novelu schválila, narazila ve sněmovně.

Poslanci výbušnou debatu v prvním čtení dvakrát přerušili. Na program se návrh dostal až nyní.

„Manželství je táta, máma a děti. Manželství nemá být rozmělňováno, ten pojem nemá být relativizován,“ prohlásil ve čtvrtek poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, který předkládá ústavní novelu zakotvující manželství jako svazek muže a ženy.

V minulosti se nechal slyšet, že by se manželství „nemělo podrobovat experimentům“. „Chceme ale jít poctivou cestou napravování té nerovnováhy, nikoli tím, že tyto svazky označíme jako manželství,“ řekl na loňském jednání sněmovny.

‚Raději skočím‘

Výborného návrh, o němž poslanci rovněž jednají, brání i předseda lidovců Marian Jurečka. „Jako člověk mohu uspokojit spoustu potřeb, ale klíčová je pro naši společnost schopnost mít děti. Tu mají osoby opačného pohlaví. Jsem člověk, který studoval hodně biologii a vím, že je to dáno tím, že smícháme sperma a vajíčko,“ řekl.

Ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy podporuje i hnutí SPD Tomia Okamury.

„Pro sňatky osob stejného pohlaví byl v roce 2006 vytvořen institut registrovaného partnerství. Právě proto, aby se nezasahovalo do institutu manželství. To by mělo zůstat svazkem mezi mužem a ženou,“ uvedl. „Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal. Kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit, adoptoval stejnopohlavní pár, raději skočím z okna,“ dodal.

Jiri Dolejs

@DolejsJiri Podle Okamury, je asi cestou pro dítě adoptované gay párem sebevražda, on sám by prý skočil z okna. Tak tomu říkám strážce tradic 😵 7 269

Poslanec Lubomír Volný (nezař.) do debaty zahrnul i otázku referenda – kdyby podle něj nebyl návrh zákona o referendu zablokován, mohli o sňatcích homosexuálů hlasovat přímo čeští občané. Sám pak uzákonění manželství osob stejného pohlaví odmítá.

„Začalo se tu bojovat za právo ‚jinosexuálů‘ na úrovni partnerství. Druhým stupněm, ke kterému nikdy nemělo dojít, je manželství. Třetím stupněm, ke kterému nemělo dojít, jsou adopce. A čtvrtý stupeň budou preference u adopce. Tedy že dostanete výhodu za to, že jste homosexuálové. Jejich požadavky nikdy nepřestanou narůstat,“ řekl Volný.

Kulturní válka

Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková označila případné uzákonění sňatků homosexuálů za zásah do „normálního světa“.

„Normální je podle nás, že existují dvě pohlaví. Rodinu tvoří maminka, tatínek a děti. Normální je, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy. A i kdyby se všichni pokrokáři světa, kteří volají po rovném manželství, postavili na hlavu a návrh by byl i odhlasován, nic to nemění na tom, že manželství je možné jen mezi mužem a ženou,“ prohlásila.

Lukáš Wagenknecht

@WagenknechtLuk Vždy jsem respektoval racionální debatu na půdě parlamentu. Co dnes někteří poslanci pronášejí při debatě o sňatcích stejnopohlavních párů je ale nechutný kabaret. Urážení a zesměšňování lidských bytostí je pouze ubohým projevem ega před kamerami. Nenechte se tím nikdo znechutit. 7 80

Občanský demokrat Marek Benda přirovnal návrh ke kulturní válce: „Tohle není příběh gayů a leseb. To je příběh kulturní války. Nemusíme vyzkoušet každou hloupost, kterou Západ provede. Nebudu hlasovat pro další krok v kulturní revoluci. Nebudu se tvářit, že když přejmenuju ministerstvo války na ministerstvo lásky, že bude v zemi lépe.“

Naopak poslankyně za ANO Karla Šlechtová řekla, že hlavním důvodem, proč by se měl narovnat poměr mezi heterosexuálními a homosexuálními svazky, jsou práva vůči dětem.

„Každé dítě by mělo mít poručníka, ochránce, opatrovníka, kterého zná. A sama bych se také jednou ráda vdala a neregistrovala,“ řekla.