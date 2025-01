‚Ve Sněmovně to nefunguje úplně normálně.‘ Někteří poslanci už znovu kandidovat nebudou

Velmi dlouhá jednání, často i do noci, obstrukce a nepředvídatelnost. Tak v tomhle volebním období nezřídka vypadají schůze Poslanecké sněmovny. Někteří poslanci se kvůli tomu rozhodli, že v podzimních sněmovních volbách už kandidovat nebudou. Pro své nástupce ale chtějí ještě stihnout prosadit změny v jednacím řádu. Praha 8:33 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nekonečné debaty o programu schůze Poslanecké sněmovny, obstrukce a noční jednání - to jsou důvody, proč se někteří poslanci rozhodli v podzimních volbách mandát neobhajovat (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je poslední úterý před Vánocemi a ve dvě hodiny odpoledne začíná schůze Poslanecké sněmovny. Přibližně o hodinu později stojí v předsálí hlavního sálu poslanec z hnutí STAN Viktor Vojtko.

„Vystupují aktuálně řečníci s přednostními právy, kteří si mohou říkat úplně, co chtějí. Někteří z nich navrhují některé body, o kterých bychom měli potom hlasovat, jestli o nich budeme jednat, nebo ne. Někteří žádné body nenavrhují a berou to jenom jako show,“ přibližuje pro Radiožurnál zákonodárce.

Vojtko se rozhodl svůj poslanecký mandát v letošních volbách už neobhajovat. „Je to hlavně z rodinných a osobních důvodů. Mám pocit, že ve Sněmovně to nefunguje úplně normálně. Ten režim se nedá plánovat. A také z toho mám pocit zmaru,“ vysvětluje důvodu, proč už znovu nechce zasednout v dolní komoře.

Kvůli podobným důvodům už do Sněmovny znovu nebude kandidovat ani Martina Ochodnická, místopředsedkyně TOP 09.

„Zásadní důvod, ten největší a nejcennější, jsou moje tři děti, kterým je pět, třináct a čtrnáct. A tím druhým důvodem, naprosto zásadním, je, že je to absolutně nežitelné s tím nerežimem Poslanecké sněmovny, který je nenaplánovatelný, nepředvídatelný a mění se ze dne na den,“ přibližuje.

Změny jednacího řádu

Vojtko i Ochodnická se přidávají k těm, kteří podporují změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Vznikla k tomu i pracovní skupina. Jedním z návrhů je třeba zkrácení řečnické doby. Změny připouští i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Je to velký problém. Sněmovna se čtvrtinu svého času věnuje schvalování programu. Není to normální. A ještě to nejsou návrhy, které by směřovaly k programu. Je to, nepoužiju jemnějšího výrazu, blábolení některých čelných představitelů opozice. To je fakt nešťastné,“ hodnotí dlouholetý poslanec.

Předsedkyně poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová je podle svých slov připravená se o úpravách bavit. Jakékoliv změny by ale ANO případně podpořilo až na další volební období. Schillerová ale nevidí důvod, proč kvůli současné podobě jednání znovu nekandidovat. „Je to každého rozhodnutí. Není to práce jako každá druhá, je to veřejná služba,“ podotýká.

Nejde ale jen o politiky. Ti se sice domluvili, že noční pauzu budou dodržovat, často ale jednají do pozdně večerních hodin. A dokud schůze pokračuje, na místě jsou i zaměstnanci Poslanecké sněmovny, například ochranná služba.