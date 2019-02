Poslanci vyrazili do Brna zkontrolovat dohledový úřad. Zajímá je, za co utrácí peníze

Poslanci z podvýboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru chtějí vědět, za co Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí utrácí peníze. Vyžádali si proto přehled letošních výdajů, informoval v úterý Radiožurnál. Brno/Praha 10:38 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Čtveřice zákonodárců navštívila dohledový úřad v Brně minulý pátek. „Jednání na půdě úřadu mělo dvě části. V první se řešil rozpočet úřadu a jeho čerpání. Druhá část jednání se věnovala konkrétním obsahovým krokům, které úřad podniká v kontrolní oblasti,“ popisuje pro Radiožurnál mluvčí instituce Linda Hrubešová.

A vyžádali si přehled letošních výdajů. „Výsledkem rozpočtové části schůzky je dohoda na zaslání dokumentu o výdajích úřadu, který by měl do Poslanecké sněmovny dorazit do konce dubna,“ dodává.

Co od dokumentů poslanci očekávají? „Měli by nám rozklíčovat jednotlivé kapitoly, abychom se vyznali v tom, co opravdu potřebují,“ vysvětluje předseda podvýboru Jiří Bláha za ANO. Úřad letos hospodaří s částkou necelých 35 milionů korun.

Kontrolní výbor sněmovny v minulosti opakovaně nedoporučil dolní komoře parlamentu schválit rozpočet dohledového úřadu.

Poslancům se zdál nedostatečně zpracovaný, chyběly jim v něm údaje a vytýkali mu nadsazenost některých položek.

Úkolem dohledového úřadu, který vznikl začátkem roku 2017, je rozkrývat finanční toky uvnitř stran i během volebních kampaní. Rozdává pokuty například za to, že mu strany nedodají výroční zprávu nebo nenahlásí číslo volebního účtu.

Například organizace Transparency International v minulosti tvrdila, že úřad neplní svou funkci.