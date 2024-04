Poslanci z ANO svolali mimořádnou schůzi. Mluvit chtějí o ‚vymlčených korupčních kauzách‘ vlády

Poslanci se ve čtvrtek sejdou z podnětu opozičního hnutí ANO na jednání o údajných korupčních případech koaličních stran. Zákonodárci ANO se chtějí na mimořádné schůzi opět zabývat zejména Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ), v níž měl v minulosti uložené peníze i premiér a předseda ODS Petr Fiala. Praha 7:11 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci se ve čtvrtek sejdou z podnětu opozičního hnutí ANO na jednání o údajných korupčních případech koaličních stran (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návrh programu mimořádné schůze obsahuje jediný bod s názvem „Vymlčené korupční kauzy vládních stran“. Hlavní náplní debat má být dění kolem záložny, kterou předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová spojuje s dary pro ODS, podezřením na praní špinavých peněz a zmizením stamilionů korun.

„Pro nás jsou kauzy typu Dozimetr nebo kampelička naprosto zásadní. Popravdě řečeno, v jiných zemích by to zásadním způsobem otřáslo s vládou. U nás se stále neděje prakticky nic,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Tajemství kampeličky, kde měl peníze Fiala: policejní odkládačka i podezřelé transakce Číst článek

K debatě o premiérově podílu v družstevní záložně se Sněmovna sešla z podnětu ANO začátkem února. Dolní komora tehdy s ohledem na postoj koaliční většiny po úvodní debatě řečníků s právem přednostního vystoupení zamítla návrh programu a schůze se neuskutečnila. Obdobný scénář se předpokládá i ve čtvrtek.

„Je to opakovaná mimořádná schůze opozice. Téma se opakuje, myslím, že vládní představitelé k tomu řekli, co říct mohli a vysvětlili, co mohli,“ komentoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Fiala poukazuje na to, že svou roli obsáhle vysvětlil už na únorovém mimořádném jednání poslanců i v médiích. Další iniciativu v této věci má proto za absurdní. Premiér uznal, že chyboval, když nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Podle Schillerové je ale problémem údajně kriminální podstata samotné instituce a její propojení s ODS.

O činnost záložny se podle Lidových novin zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. V polovině března s ní zahájila správní řízení Česká národní banka, kvůli trvajícím nedostatkům ve fungování kampeličky. Řízení směřuje k odnětí povolení působit jako družstevní záložna.