‚Zásah do ústavního práva.‘ Soud předvolal poslance ANO Růžičku chráněného imunitou, posléze se omluvil

Když sněmovna loni řešila vydání poslance ANO Pavla Růžičky k trestnímu stíhání, byl kolem toho velký rozruch. Zákonodárci totiž jen pár dní předtím zbavili imunity premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli kauze Čapí hnízdo. Na rozdíl od předsedy vlády ale tuto policejní žádost zamítli. Přesto Růžička dostal od chomutovského soudu obsílku se zeleným pruhem – s dalšími obžalovanými se měl v dubnu dostavit kvůli případu z Postoloprt k hlavnímu líčení. Původní zpráva Praha/Chomutov 13:12 12. března 2019

„Hlavní líčení o obžalobě (návrhu na potrestání), která vám byla dříve zaslána, se bude konat dne 3. dubna 2019 od 9 hodin. Pro uplatnění vaší obhajoby je důležité, abyste se osobně dostavil,“ píše se v předvolání adresovaném někdejším i současným zastupitelům Postoloprt na Lounsku, kteří čelí obžalobě kvůli údajně nevýhodnému prodeji domu z majetku města.

Obsílku od Okresního soudu v Chomutově si minulý týden převzal také Pavel Růžička z hnutí ANO, v jeho případě přitom soud stíhání kvůli poslanecké imunitě až do skončení mandátu pozastavil. Zákonodárce proto podal v pátek podnět k mandátovému a imunitnímu výboru sněmovny.

„Považuju to za zásah do mého ústavního práva,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz Růžička. Současně upozornil, že nejde o první přešlap.

Už loni v únoru totiž chomutovská soudkyně Kateřina Vltavská chybovala, když po nevydání poslance jeho stíhání – namísto přerušení po dobu mandátu – zcela zastavila. Svůj původní verdikt posléze zrušila a vydala nové usnesení.

„Soudce musí být bezchybný, pokud chce někoho soudit. Imunitní výbor jsem požádal o vyjádření, abych předešel nedorozumění při udělení pokuty nebo pokud by mě nechali předvést. Jako soudkyni ji nevěřím,“ napsal v SMS dále Růžička. Pokud by k soudu poslanec „bez dostatečné omluvy“ nepřišel, hrozila by mu pokuta až 50 tisíc korun.

Administrativní chyba

Členové mandátového a imunitního výboru záležitost už řeší. „Sněmovna pana Růžičku nezbavila imunity, nemůže být proto po dobu mandátu v této konkrétní věci stíhán,“ uvedla redakci Miroslava Němcová z ODS.

Tajemnice výboru proto podle Němcové kontaktovala přímo soudkyni Vltavskou. „Omluvila se, že jde o chybu,“ doplnila poslankyně.

Podle předsedy výboru Stanislava Grospiče by tak záležitost měla být už napravena: „Věc by měla být v tuto chvíli už v pořádku, na dotaz výboru bylo sděleno, že se jednalo o administrativní nedopatření příslušného soudu.“

Posléze i mluvčí chomutovského soudu Lenka Chalupová na dotaz serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že šlo o nedopatření. „K chybě došlo při zhotovování referátu k hlavnímu líčení pomocí nástrojů informačního systému,“ uvedla.

Celkem desítka zastupitelů Postoloprt včetně Růžičky si vyslechla obžalobu pro podezření z nedbalostního porušení povinností při správě cizího majetku před dvěma lety. Kase severočeského města měli způsobit škodu přes půl milionu korun.

Letos v únoru ale v kauze nastal zvrat: podle revizního posudku na prodeji domu v Postoloprtech zastupitelé ještě městu 50 tisíc korun vydělali. Znalec totiž nemovitost ocenil na míň, než za kolik byla prodána. Tržní hodnotu odhadl na 950 tisíc korun.

Postoloprtská kauza se týká domu na Marxově náměstí, který se město snažilo několik let prodat. Nakonec se to povedlo v roce 2015, kdy ho desítka zastupitelů včetně tehdejšího starosty a místostarosty „přiklepla“ místní podnikatelce za zhruba milion korun.