STAN by se měl vzdát ministerstva vnitra, je to minimální požadavek, namítá poslanec Mašek z ANO

Říkáte, že aktuální kauza poprvé přerůstá z komunální politiky, že jsou tam vazby na vrcholné české politiky. Když vám připomenu kauzu Stoka – kauzu, která se týkala člena hnutí ANO v Brně, který měl vazby na pana Faltýnka, což byl první místopředseda vašeho hnutí – to není obdobné?

Děkuji za připomenutí. Nevím, co mohu nebo nemohu říct o kauze Stoka a účasti pana Švachuly, mimochodem bývalého člena ODS, který přešel do hnutí ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Něco před vstupem do politiky bych diametrálně odlišil od toho, že probíhá korupce. S nějakým dotačním problém to vůbec nemůžu srovnávat,“ hájí srovnání kauzy Dozimetr s kauzou Čapí hnízdo Jiří Mašek

Konkrétně jsem dostal jako předseda komise pro kontrolu generální inspekce v roce 2019 anonymní podání, které jsem předal vrchnímu státnímu zastupitelství, a které velmi podrobně popisuje, co se dělo v Brně hluboko před rokem 2014 a na co pak pan Švachula – což je opravdu selhání našeho člena – navázal. Potom byl z hnutí vyloučen a byla rozpuštěna celá místní organizace.

Vrátím se k vaší výzvě, aby Vít Rakušan nevedl v této situaci ministerstvo vnitra. Vy jste na facebook napsal, že to hraničí, pokud bude dál ministrem vnitra, s narušením vnitřní bezpečnosti státu. Nejsou to příliš silná slova? V čem vidíte narušení?

Silná slova to asi jsou, ale když si to dáte do souvislostí, tak v hnutí STAN se dějí korupční záležitosti, jaké tady ještě nebyly, na úrovni zločinného spolčení, kdy se mezi sebou lidé domlouvají, obsazují cíleně některé posty, snaží se vystrčit tykadla třeba i do České pošty a podobně.

Přitom předseda strany, který - možná to nevěděl v takovém rozsahu, nechci mu křivdit - věděl, že ten problém je. Byl informován paní radní Marvanovou už dva roky zpátky…

Paní Marvanová řekla, že sama neměla ponětí, že by šlo o takovou trestní činnost, že by to byla organizovaná skupina. Pokud ona sama říká, že to nevěděla, jak to od ní mohl vědět pan ministr?

Pan ministr je jistě v úzkém kontaktu s panem Gazdíkem, pan Gazdík se zná s tou „zlínskou partou“ – mimochodem, paní zastupitelka Udženija mluvila o tom, že tomu říkali v hantýrce „Zlínská parta v Praze“, a ta že dělá podivné věci.

Pan Rakušan nejprve řekl, že pana Redla vůbec nezná, že ho nemá v telefonu, nikdy s ním nehovořil, nikdy se s ním nesetkal. Potom přiznal, že o něm ví, ale že už pro ně pan Redl nepracuje.

A na závěr k panu Hlubučkovi řekl, že to nebyla jeho krevní skupina a že to řešil tím, že ho posunul v kandidátce z prvního na třetí místo v Praze. To je řešení nějakých problémů?

Když byl Andrej Babiš trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo, ministerstvo spravedlnosti, které má v gesci třeba státní zastupitelství, vedli politici vašeho hnutí. Celou dobu byl Andrej Babiš předsedou vlády, to znamená de facto nadřízeným ministra vnitra. To nebyl střet zájmů?

Dle mého soudu určitě ne. Bavím se tady o orgánech činných v trestním řízení a vlivu na ně. Co se týče ministerstva spravedlnosti, nebylo z mého pohledu tolik ve hře.

Něco před vstupem do politiky bych diametrálně odlišil od toho, že probíhá korupce – aktivní politici, kteří se tam dostávají cíleným způsobem na základě různých domluv, aby mohli páchat organizovanou trestnou činnost. S nějakým dotačním problémem to vůbec nemůžu srovnávat.

Pokud Vít Rakušan nevyslyší výzvy opozice a zůstane ministrem vnitra, máte jasno, jak budete postupovat dál?

Rozhodně vyvoláme na toto téma mimořádnou schůzi, budeme o tom chtít diskutovat. Za mě je minimální požadavek to, aby STAN nedržel ministerstvo vnitra, aby byl v rámci pětikoalice nahrazen ministrem za jinou stranu.