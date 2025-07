Poslanec Kobza odchází po 10 letech z SPD. ‚Bral plat, ale nebyl v práci,‘ zkritizoval ho Okamura

Poslanec Jiří Kobza ke konci června po deseti letech ukončil členství v hnutí SPD. Odůvodnil to mimo jiné tím, že jeho programové priority se neshodují se směřováním politického uskupení. Informoval o tom ve středu server Seznam Zprávy. Jeho odchod ale může podle serveru souviset s místem na kandidátce pro sněmovní volby. Šéf SPD Tomio Okamura pak Kobzu ostře osočil, že nechodil do práce. Poslanec to ale odmítl. Praha 11:33 2. 7. 2025 (Aktualizováno: 12:19 2. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kobza | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Kobza v minulých volbách do Sněmovny obhájil mandát v hlavním městě ze čtvrtého místa kandidátky.

SPD ale bude letos na podzim kandidovat ve sněmovních volbách společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO).

Jedničkou v Praze bude ekonomka Markéta Šichtařová (Svobodní). A Kobza měl skončit na prakticky nevolitelném místě, sdělily serveru Seznam Zprávy zdroje blízké SPD.

Webu ke svému konci v SPD řekl, že důvodem byly programové rozpory a možná i osobní. „Vydal jsem knížku, je to asi dva roky zpátky, která se jmenuje Česká republika na rozcestí. Tam jsem vlastně svoje programové priority popsal. A samozřejmě, když to srovnáte s tím, co říká třeba paní Šichtařová, tak zjistíte, že prostě to je někde úplně jinde,“ konstatoval.

Okamura: Nechodil do práce

Šéf SPD Tomio Okamura komentoval odchod Kobzy z hnutí tím, že jeho poslanec nechodil v poslední době do práce.

„Poslanec Jiří Kobza nechodil uplynulý rok téměř z poloviny do práce, a přesto pobíral poslanecký plat. Takže ho pražská organizace SPD nenominovala na kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Podle Okamury to Kobza vysvětloval rodinnými důvody. „Máme vládní ambice a potřebujeme poslance, kteří chodí do práce,“ dodal šéf SPD.

Kobzův oficiální důvod k odchodu, a to nesouhlas se směřováním hnutí, označil Okamura za výmluvu. „Nikdy neřekl žádnou výtku, ani na poslaneckém klubu, ani mně,“ prohlásil.

„Mrzí mě, že Jirka Kobza místo toho, aby na rovinu řekl důvod, že ho pražská SPD nenominovala, protože nechodí do práce, tak si našel jiný důvod, aby si plivl. Je to bohužel zoufalé a smutné,“ poznamenal Okamura.

Kobza: Není to pravda

Kobza ale něco takového striktně odmítl. Poté, co mu redaktorka přečetla Okamurova slova, se začal hlasitě smát.

„Není pravda, že jsem nechodil do práce. Když se podíváte na účast v Poslanecké sněmovně, tak tam je to celkem jasně napsané. V práci jsem nebyl asi dvakrát, jednou jsem hlídal nemocnou dceru a jednou jsem byl nemocný sám,“ dodal.

Bývalý diplomat a podnikatel Kobza je nyní ve Sněmovně místopředseda výboru pro životní prostředí a člen zahraničního výboru.

V minulosti vystudoval obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a postgraduálně zahraniční obchod na VŠE.

Poté pracoval v PZO Strojexport v oddělení vývozu geologických prací na Střední východ, působil v Jemenu a Egyptě, vedl pobočky Strojexportu pro geologické projekty v Jordánsku a v Íránu.

Po návratu do Česka Kobza pracoval pro české pobočky zahraničních firem a podnikal. Od roku 2000 do 2004 působil jako diplomat na velvyslanectví Česka v Teheránu.