Policie se zabývá poslancem Volným, odmítá nosit ve sněmovně roušku. Feri ho nazval ‚sobeckým idiotem‘

Čtvrteční vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného (dříve SPD) ve sněmovně, kde hovořil bez roušky, vyvolalo ostrou reakci poslance TOP 09 Dominika Feriho. Feri za to nazval Volného ‚sobeckým idiotem‘. Ve sněmovních budovách je nošení roušek a obdobné ochrany dýchacích cest kvůli pandemii povinné. „Případem se zabýváme,“ řekl po dotazu serveru iROZHLAS.cz Jan Rybanský, tiskový mluvčí pražského ředitelství Policie ČR. Praha 16:32 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Lubomír Volný (nezařazený, dříve SPD) ve Sněmovně promluvil bez roušky. Odmítá ji nosit | Zdroj: Česká televize

Nezařazený poslanec Volný tento týden oznámil, že se svým kolegou Marianem Bojkem odmítají nosit ve sněmovně roušky. Jsou podle něj symbolem nastupujícího nového světového řádu a globálního ekonomického resetu.

„To, co se tady událo, je věc naprosto neuvěřitelná,“ reagoval na Volného vystoupení poslanec Feri. „Pane kolego Volný prostřednictvím předsedajícího: jste sobecký idiot, protože tady mluvíte bez roušky, bez roušky na mikrofon,“ řekl.

„Můžeme spolu nesouhlasit, ale prosím, dodržujme hygienická opatření,“ dodal. Volný už od řečniště na Feriho slova nezareagoval.

„My z politických i občanských důvodů nebudeme v Poslanecké sněmovně nosit symbol nastupujícího nového světového řádu a globálního ekonomického resetu – roušky,“ oznámil tento týden na svém facebookovém profilu Volný.

Ano, je to tak.

Odmítáme hrát čistě politické Covid divadlo.https://t.co/fuZ5dNnyMV pic.twitter.com/6XZh7R8fCF — Lubomír Volný - JEDNOTNÍ (@lubomir_volny) January 19, 2021

Jeho rozhodnutí už označil za bezohledné předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ho považuje za ignoranci a ohrožení ostatních kolegů.

Proč nezasahuje policie? ‚Nevím‘

Poslanci Volný a Bojko jednoznačně porušili nařízení vlády, podle ředitele tiskového odboru Poslanecké směnovny Romana Žambocha ale nebylo jasné, jak je postihnout. „Vztahuje se na ně přestupková odpovědnost. Zároveň mají ale jako ústavní činitelé imunitu. V tomto okamžiku se řídí svým vlastním svědomím,“ vysvětlil.

„Jestli je někdo z poslanců navrhne na kárné řízení před mandátovým a imunitním výborem, to nevím. Platí, co říkají jejich kolegové včetně předsedy sněmovny. Z jejich strany je to skutečně bezohlednost,“ řekl.

Podle přestupkového zákona by se ale celou situací měla zabývat policie, poslanci by následně mohli zažádat o to, aby byl jeho přestupek vyjmut z pravomoci a působnosti orgánů.

„Pokud se na výbor někdo obrátí, mohou poslanci dostat pokutu. Jak vysoká by mohla být, nevím, výbor tohle ještě řešit nemusel. Předpokládá se, že poslanci mají určitou úroveň,“ řekl místopředseda mandátového a imunitního výboru Petr Gazdík (STAN).

V tuto chvíli by ale podle Gazdíka měla policie případ řešit. „To nevím, proč to neřeší. Myslím si, že by to jako přestupek řešit měla,“ řekl.

Po dotazu serveru iROZHLAS.cz se Policie ČR začne případem zabývat. „Víme o tom a zabýváme se tím, zatím bez konkrétních závěrů,“ řekl redakci Jan Rybanský, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Praze.

@PolicieCZ Možným porušením hygienických opatření ze strany dvou poslanců Parlamentu ČR, ke kterému mělo dojít během dnešního jednání Poslanecké sněmovny, se zabýváme. Po vyhodnocení dostupných materiálů věc oznámíme příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. 21 91