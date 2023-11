Havel z TOP 09: Chceme zase lépe oslovovat mladé. Udělám vše pro to, aby prošla korespondenční volba

Na sněmu TOP 09 se stal místopředsedou, ve svých 36 letech je poslanec Matěj Ondřej Havel nejmladším členem nejužšího stranického vedení. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz mimo jiné zmínil, že TOP 09 musí znovu zaujmout mladé voliče, jako se jim to dařilo v minulosti. „Už nejsme automaticky první volbou prvovoličů a mladých. Program máme svěží, ale váháme v komunikaci. V tom vidím rezervy a chci se do toho pustit,“ popisuje. Rozhovor Praha 6:00 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Už jste si zvykl na oslovení „pane místopředsedo“?

Ne, to v žádném případě.

Snažil jste se stát místopředsedou z vlastního popudu, nebo vás třeba přemluvili kolegové?

Ani to nebylo z mého popudu, ani mě nepřemlouvali. Tuto eventualitu zmínili kolegové asi půl roku zpátky, trochu jsem nad tím přemýšlel, probral jsem to na našem krajském výboru v Královéhradeckém kraji, jestli by to kolegům z kraje dávalo smysl. Když ano, tak jsem je požádal o nominaci.

Tu jsem dostal, na sněmu se mnou byla většina delegátů v souladu a pak už to znáte.

Řešil jste svou kandidaturu na místopředsedu i s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou?

Samozřejmě o tom věděla, protože v rámci strany nám s těmi nominacemi chodí tabulka. Myslím, že s tím souhlasila.

Takže to není úplně tak, že byste se dopředu domlouvali a dnes jste v nejužším vedení jejím člověkem?

Vzhledem k tomu, že spolu máme názorové střety, které ale paní předsedkyně umí oddělovat a není to tak, že se baví jen s lidmi, kteří s ní ve všem souhlasí. Jsou věci, na kterých se asi vždycky neshodneme, ale to ona asi respektuje.

Z jakého ranku jsou vaše neshody? Protože dejme tomu v hodnotových otázkách jste vy i paní předsedkyně součástí spíše liberálního křídla v TOP 09.

To ano, jsem liberál. Pokud se bavíme o hodnotových postojích, tak jsem liberál asi jako ona. V čem se neshodneme, jsou ale nějaké vnitrostranické věci, protože jsem zároveň zatím i krajským předsedou v Královéhradeckém kraji. Na zásadních otázkách, i co se týká směřování strany nebo hodnotových věcí, ale máme shodu.

Jde mi o to, že si většinou na stranických sněmech silný předseda dokáže prosadit loajální místopředsedy, ale když je ve straně částečný nesoulad, tak se to může projevit právě u volby místopředsedů. Třeba jako se to stalo letos vaší straně, kdy se o poslední místopředsednické místo několikrát neúspěšně ucházel spojenec paní předsedkyně Jan Jakob a její vnitrostranický soupeř Jiří Pospíšil. Ani jeden nakonec neuspěl...

Podle mě je to indikátor fungující demokratické strany. Protože i když je strana sebemenší, tak tam vždycky fungují nějaká křídla, nebudeme si nic zastírat, v TOP 09 jsou také různá křídla – konzervativnější, liberálnější.

Skupiny našich členů a pak i delegátů mají různé názory na programová, hodnotová nebo strategická témata, což je samozřejmě v pořádku.

Když pak dojde na sněm a je to trochu kolbiště, tak je to úplně pohodě. Je to zdravá věc, že se nevolí jak za minulého režimu aklamací.

Pro koho z dvojice Jakob a Pospíšil jste hlasoval, pokud byste to chtěl prozradit?

Hlasování na sněmu je tajné a já to nebudu prozrazovat, nezlobte se.

Abyste to rozsekli, navrhl jste a přemluvil vaši poslaneckou kolegyni Martinu Ochodnickou, která pak jasně vyhrála a stala se čtvrtou řadovou místopředsedkyní… Připadá vám, že současné složení nejužšího vedení odráží, jaká strana je?

Myslím, že ano. Když se na to podíváme z názorového hlediska, tak je tam zastoupeno jak spíše konzervativní křídlo, tak i liberální, které reprezentuji i já s kolegyní Ochodnickou. V tomto směru jsme naprosto vyvážení a pěkně to reflektuje názorovou škálu strany.

Atraktivita pro mladé

Dříve strana bodovala u mladších voličů. Dokáže k nim TOP 09 po kauze Dominika Feriho, kterého soud první instance poslal na tři roky za mříže za znásilnění, nadále mluvit? Ptám se vás i kvůli tomu, že jste ve vašich 36 letech nyní nejmladším členem stranického vedení.

Naše strana byla pro mladé voliče vždycky atraktivní. Bylo to vidět na preferencích i volebních výsledcích. Aktuálně si myslím, že tato pozice, která byla původně neotřesitelná, už se třese.

Říkal jsem to i na sněmu v projevu, že už nejsme automaticky první volbou prvovoličů a mladých voličů, přitom dříve jsme byli.

Myslím, že to není programový problém, ten považuji za velmi svěží a vstřícný pro mladé voliče, ale možná váháme v komunikaci. Tam vidím rezervy a chci se do toho pustit. Komunikace témat a kroků koaliční vlády je velká výzva, se kterou se perou všechny vládní strany.

Jakou ztrátou je pro TOP 09 smrt zakladatele Karla Schwarzenberga?

Určitě velká. Na druhou stranu od roku 2021 už nebyl aktivním politikem a i od té doby měl se stranou velmi přátelské vztahy.

Byla radost se na něj obrátit pro radu a jeho bezprostřední laskavost, ale hlavně zkušenosti, které měl z diplomacie, jeho nadhled, velká sečtělost a inteligence. To jsou věci, které byly vždy obohacující a prospěšné. Nutno říct, že se se svým názorem nevnucoval, ale když se na něj člověk obrátil, tak vždy vyhověl.

Je to zakladatel strany, který ale chybí i v rovině autority i přítele.

Jak vám přijde, že zvládal roli čestného předsedy? Různé jiné české strany mají s bývalými předsedy často špatné vztahy, že se nedokážou odpoutat od toho, že už straně nešéfují…

Záleží, jak se na to podíváte. V kontextu Klausů, Zemanů, Paroubků a spol. obstál Karel Schwarzenberg určitě nejlépe. Stáhl se, nevnucoval se, ale když zase na druhou stranu někdo chtěl, tak poradil.

Ostatně byl čestným předsedou už někdy od roku 2015, kdy ho vystřídal Miroslav Kalousek, a poté byl ještě šest let aktivním politikem.

Spolupráce ve Spolu

Vidím, že máte odznak TOP 09. Když jsem v létě dělal rozhovor se šéfem poslaneckého klubu ODS Markem Bendou, tak on nosí odznak Spolu. Jak velký fanoušek jste spojení s ODS a KDU-ČSL ve formě koalice Spolu?

Podle odznaku to neposuzujte. Koalici Spolu do sněmovních voleb ale považuji za úspěšný a smysluplný projekt. Za současné situace, když vidím, jak vláda funguje, tak by mi to dávalo smysl i v příštích sněmovních volbách na podzim 2025.

A v evropských volbách to tedy trpíte, ale nebyl jste pro to?

Koalici Spolu považuji za smysluplný parlamentní projekt.

Jak vidíte perspektivu další a třeba i hlubší spolupráce s ODS a lidovci? Neláká vás třeba vidina velké strany se třemi názorovými křídly?

Ve Sněmovně jsme jako koalice. A kdybychom měli na všechno stejný názor, tak se spojíme do jedné strany. Což nemáme, každá ze stran akcentuje trošku něco jiného. Je toho současně víc, co nás spojuje, než co nás rozděluje.

Kdybych měl takový názor, že by se to mělo spojit do jedné velké strany, která bude mít názorová křídla, tak bych vám asi mohl říct, že bych neměl problém vstoupit do ODS nebo k lidovcům, ale já vím, proč jsem vstoupil do TOP 09.

Na sněmu totiž poslanec Ondřej Kolář říkal, že byste měli být připraveni na možnou diskusi o hlubší integraci všech tří stran.

To bezesporu. Výzvu kolegy Koláře jsem pochopil tak, že bychom měli akcentovat témata, která jsou pro nás klíčová, hodnotově fundamentální, nosná. Ale jsou to i témata, která neseme i v koalici a přinášíme je do kolbiště. Je to třeba přijetí eura nebo rozpočtově odpovědná politika. Při koaličních jednáních je to právě TOP 09, která klade největší důraz na rozpočtovou odpovědnost.

Korespondenční volba

Paní předsedkyně často mluví o tom, že jedním z vašich hlavních cílů do konce volebního období je prosazení korespondenční volby. Předpokládám, že vy to také podporujete. Jste ochotni vydržet i dlouhé opoziční obstrukce?

Naprosto to podporuji. Je to zcela kardinální věc, a jsem dokonce ochoten se sem do Sněmovny přestěhovat, aby to prošlo. Budu tady libovolně dlouhou dobu. Je to naprostá ostuda České republiky, že to nemáme.

Slíbili jsme to a udělám vše pro to, abychom tento slib v tomto volebním období dodrželi. Je to věc, na které mi opravdu nesmírně záleží, ještě na to máme dva roky. Na rovinu říkám, že kdybych odcházel z této Sněmovny a nebyla by korespondenční volba, tak nevím, jak bych to omluvil.

Celostátní sněm TOP09, Matěj Ondřej Havel a Helena Langšádlová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz