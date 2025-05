Poslanec Richter končí jako volební manažer ANO, na kandidátce zůstává. Nahradí ho byznysmen Střeštík

Poslanec Jan Richter (ANO) skončil v pozici volebního manažera opozičního hnutí ANO, informoval ve středu Deník N. Nahradil ho podnikatel Jakub Střeštík. Předseda ANO Andrej Babiš řekl, že Richter se bude soustředit výhradně na Ústecký kraj, kde je krajským předsedou. Podle serveru souvisí Richterův konec s korupčními kauzami v ústeckém regionu. Praha 19:50 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richter (uprostřed) svůj konec ve funkci volebního manažera nekomentoval | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Richter dělal v ANO volebního manažera dlouhodobě. Po úterním jednání s Babišem zůstává v pozici šéfa ústeckého ANO a počítá s kandidaturou ve sněmovních volbách.

Podle serveru mu však Babiš pohrozil, že pokud bude spojován s korupčními kauzami nebo problémy v kraji, mohl by o své místo na kandidátce přijít.

Svůj konec ve funkci volebního manažera Richter nekomentoval. Babiš uvedl, že se má nyní soustředit výhradně na Ústecký kraj. „Teď je potřeba, aby funkce hlavního manažera byla vykonávána na sto procent,“ řekl.

Volebním manažerem bude podnikatel Střeštík. „Je to zkušený manažer, který má za sebou spoustu velkých projektů, a to by v tom nadcházejícím období mělo být pro celé hnutí přínosem,“ dodal Babiš.

Policie loni obvinila bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče (dříve ANO) v kauze možného ovlivňování zadávání veřejných zakázek. Obvinění policie se v srpnu týkalo 14 lidí a pěti společností. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení. Deník N připomíná i další případy spojené s ústeckým regionem.